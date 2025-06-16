Новое исследование показывает, кто получает наибольшую пользу от удаленной работы

Когда пандемия COVID-19 весной 2020 года принудила финнов вместе с остальным миром к локдауну, начался эксперимент глобального масштаба по выявлению положительных и отрицательных сторон удаленной работы.

В недавнем исследовании Ведомство трудового здравоохранения (TTL) изучало влияние дистанционной работы путем статистического сравнения различных групп работников в течение года.

Согласно исследованию, «удаленка» может повысить уровень благополучия и облегчить рабочую нагрузку, но она не приносит одинаковую пользу всем в равной степени.

«Дистанционная работа может подрывать доверие и чувство общности, поскольку уменьшает личные встречи и положительное взаимодействие между коллегами. Эти недостатки удаленной работы часто одинаковы для разных групп, в то время как преимущества распределяются более неравномерно», – отмечает старший исследователь Янне Калтиайнен.

Удаленная работа не оказывает прямого влияния на баланс между работой и личной жизнью

Согласно исследованию, в семьях с детьми удаленная работа может усилить положительный опыт взаимосвязи между работой и другими аспектами жизни. Это особенно заметно среди мужчин, имеющих детей.

Одним из возможных объяснений этому, как предполагает Калтиайнен, является то, что удаленная работа увеличивает время, которое мужчины проводят с семьей. В то же время бездетные мужчины могут испытывать, что положительное влияние труда на другие аспекты жизни ослабевает при удаленной работе.

Те, кто выполняет независимую работу, в свою очередь, отмечали меньшую нагрузку и меньше противоречивых ожиданий при удаленной работе.

Однако дистанционная работа не облегчала нагрузку тех людей, чья работа требует сотрудничества, координации и информации от коллег.

Даже в одном рабочем коллективе влияние удаленной работы может различаться.

Руководители получают меньше пользы от удаленной работы, чем сотрудники

Проблемы удаленной работы могут оказаться более выраженными для руководителей, которым часто необходимо иметь широкое понимание потребностей сотрудников и в целом ситуации в коллективе.

«При удаленном управлении легко упустить небольшие сигналы и неформальные повседневные разговоры. В такой ситуации руководителю также сложнее наладить связь со своей командой. Важно, чтобы на рабочих местах сотрудников поощряли проявлять инициативу в обсуждении различных вопросов», – говорит исследователь Сампо Суутала в пресс-релизе.