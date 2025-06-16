У малышки Анн редкая болезнь: семья собирает средства на лечение в Финляндии

Анн родилась накануне Рождества и с тех пор почти не уезжала из больницы. Для поддержания жизни и ожидания операции ей установили постоянную аспирационную трубку и гастростому.

Когда Анн было всего 3,5 месяца, ей уже провели первую операцию, но тогда врачи не смогли соединить концы пищевода. После этого в организме начали образовываться спайки, из-за которых повторная операция стала еще сложнее и опаснее. Теперь врачи планируют провести более сложное вмешательство: для соединения разорванных участков пищевода они будут использовать небольшой фрагмент тонкой кишки Анн.

Чтобы операция прошла как можно успешнее, семья договорилась с командой детской больницы в Хельсинки, которая готова взять Аннь под свое наблюдение. Финские врачи имеют большой опыт в проведении таких сложных операций и в восстановлении маленьких пациентов с подобным диагнозом.

Помимо Анн в семье растет еще двухлетний сын, который очень скучает по маме - уже полгода он видит ее только во время коротких визитов в больницу. Детский фонд клиники Тартуского университета стремится помочь семье: организовать поездку в Финляндию на время операции, чтобы после лечения вся семья смогла вернуться домой и Анн могла расти здоровой.