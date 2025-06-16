У малышки Анн редкая болезнь: семья собирает средства на лечение в Финляндии

У полугодовалой Анн - редкое и тяжелое заболевание: атрезия пищевода. Это значит, что верхняя и нижняя части пищевода у малышки не соединены, и между ними большой разрыв. Первую операцию в Эстонии не увенчалась успехом, и теперь надежда семьи - на опытных специалистов в Финляндии. Чтобы в этот непростой период родители могли быть рядом с дочкой, семья обращается за помощью. На поездку, проживание и сопутствующие расходы необходимо собрать 3550 евро.
Анн родилась накануне Рождества и с тех пор почти не уезжала из больницы. Для поддержания жизни и ожидания операции ей установили постоянную аспирационную трубку и гастростому.
Когда Анн было всего 3,5 месяца, ей уже провели первую операцию, но тогда врачи не смогли соединить концы пищевода. После этого в организме начали образовываться спайки, из-за которых повторная операция стала еще сложнее и опаснее. Теперь врачи планируют провести более сложное вмешательство: для соединения разорванных участков пищевода они будут использовать небольшой фрагмент тонкой кишки Анн.
Чтобы операция прошла как можно успешнее, семья договорилась с командой детской больницы в Хельсинки, которая готова взять Аннь под свое наблюдение. Финские врачи имеют большой опыт в проведении таких сложных операций и в восстановлении маленьких пациентов с подобным диагнозом.
Помимо Анн в семье растет еще двухлетний сын, который очень скучает по маме - уже полгода он видит ее только во время коротких визитов в больницу. Детский фонд клиники Тартуского университета стремится помочь семье: организовать поездку в Финляндию на время операции, чтобы после лечения вся семья смогла вернуться домой и Анн могла расти здоровой.
Помочь можно разными способами
На сайте фонда www.lastefond.ee/anneta, выбрав в форме пожертвования пункт Anni ravireis (Поездка Анн на лечение - эст.).
Позвонив по благотворительным номерам Детского фонда:
900 5025 - пожертвование 5 евро;
900 5100 - пожертвование 10 евро;
900 5500 - пожертвование 50 евро.
Также можно сделать банковский перевод на счет Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в назначении платежа Ann:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
Источник: Детский фонд клиники Тартуского университета