ОСТОРОЖНО «Вам полагается компенсация»: как действуют мошенники от имени Кассы здоровья

Жители Эстонии все чаще получают звонки и письма от мошенников, выдающих себя за сотрудников Кассы здоровья. Под предлогом выплаты компенсаций или продления страховки злоумышленники пытаются выведать личные данные и ПИН-коды. Кто стоит по ту сторону фальшивого письма или звонка от «Кассы здоровья»? Журналисты Rus.Postimees решили сами позвонить мошенникам.