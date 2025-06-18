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ОСТОРОЖНО «Вам полагается компенсация»: как действуют мошенники от имени Кассы здоровья

Примеры писем от мошенников, выдающих себя за сотрудников Кассы здоровья.

Жители Эстонии все чаще получают звонки и письма от мошенников, выдающих себя за сотрудников Кассы здоровья. Под предлогом выплаты компенсаций или продления страховки злоумышленники пытаются выведать личные данные и ПИН-коды. Кто стоит по ту сторону фальшивого письма или звонка от «Кассы здоровья»? Журналисты Rus.Postimees решили сами позвонить мошенникам. 

«Уважаемый пользователь! В ваш аккаунт Кассы здоровья был выполнен вход с нового устройства. Если вы не совершали этот вход, немедленно свяжитесь с нашей службой поддержки!» - именно с таких тревожных сообщений начинается мошенническая схема.

В других письмах лжесотрудники Кассы здоровья обещают компенсацию за лекарства: «Для получения выплаты необходимо связаться с поддержкой. Это займет одну-две минуты. После подтверждения сумма будет зачислена на ваш счет в течение трех рабочих дней».

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