Им всем в районе пятидесяти, за плечами годы работы в разных больницах и такая же спокойная уверенность в себе.

«У меня нет проблем с пациентами, они все с открытым ртом у меня - не разговаривают, - говорит стоматолог Людмила. - И мне не язык нужен в первую очередь, а “корочки”, дипломы подтвердить. Я всем довольна, с бывшим местным министром здравоохранения вместе волонтерили: отсюда в Запорожье собирали и отправляли передвижные стоматологические кабинеты ближе к фронту».

Я понемногу передвигаюсь за столом к Вячеславу, на третьем часу он вдруг начинает говорить, рассказывать о своей работе тут, в Латвии, в мирной пока еще Европе:

«Травмпункт - это такое место, где никто не хочет работать, а тут я приехал. Сначала полгода проработал, ко мне присматривались латыши, они неспешные. А потом, когда ты и твоя квалификация их устроила, они уходят, тебя оставляют, и теперь я один работаю в травмпункте.