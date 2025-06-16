Пропавшего американского журналиста казнили по приказу Асада, утверждает сирийский генерал

Остин Тайс, бывший морской пехотинец, выпускник Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета и внештатный корреспондент разных изданий, был похищен в августе 2012 года после поездки в пригород Дамаска, когда он уже готовился покинуть страну.

Через несколько недель он появился на видеозаписи с завязанными глазами, в окружении вооруженных людей в масках. Тайс сбежал через несколько недель, но был вновь схвачен одним из подразделений сирийской службы безопасности.

Есть основания предполагать, что видеоролик был постановкой, направленной на то, чтобы создать впечатление, будто Тайс находится в руках исламских боевиков. Об этом заявляет и бывший генерал-лейтенант сирийской службы внешней разведки Сафван Бахлул, на которого ссылается Washington Post.

По информации издания, Бахлул сейчас живет в Великобритании. Ему было поручено допросить журналиста, которого в тот момент держали во временно приспособленной под тюрьму автомастерской недалеко от офиса Хассана в южном Дамаске. Как утверждает Бахлул, журналиста держали в наручниках, но обращались хорошо. Задачей было выяснить, действительно ли Тайс журналист - или американский шпион.