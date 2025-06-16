Пропавшего американского журналиста казнили по приказу Асада, утверждает сирийский генерал

Генерал-майор Бассам Хассан, который был высокопоставленным военачальником при Башаре Асаде, утверждает, что президент Сирии, впоследствии свергнутый, отдал приказ о казни американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в 2012 году. Ранее считалось, что Тайс жив и его держат в плену - еще в декабре 2024 года на тот момент действующий президент США Джо Байден говорил журналистам: «Мы думаем, что сможем вернуть его».
Остин Тайс, бывший морской пехотинец, выпускник Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета и внештатный корреспондент разных изданий, был похищен в августе 2012 года после поездки в пригород Дамаска, когда он уже готовился покинуть страну.
Через несколько недель он появился на видеозаписи с завязанными глазами, в окружении вооруженных людей в масках. Тайс сбежал через несколько недель, но был вновь схвачен одним из подразделений сирийской службы безопасности.
Есть основания предполагать, что видеоролик был постановкой, направленной на то, чтобы создать впечатление, будто Тайс находится в руках исламских боевиков. Об этом заявляет и бывший генерал-лейтенант сирийской службы внешней разведки Сафван Бахлул, на которого ссылается Washington Post.
По информации издания, Бахлул сейчас живет в Великобритании. Ему было поручено допросить журналиста, которого в тот момент держали во временно приспособленной под тюрьму автомастерской недалеко от офиса Хассана в южном Дамаске. Как утверждает Бахлул, журналиста держали в наручниках, но обращались хорошо. Задачей было выяснить, действительно ли Тайс журналист - или американский шпион.
В 2022 и 2023 годах высокопоставленные сотрудники Белого дома выезжали в Оман на встречи с Имадом Мустафой, бывшим сирийским послом. Американцы предъявили Мустафе документ, свидетельствующий о том, что сирийские власти удерживали Тайса в 2012 году. Один из американских чиновников заявил, что этот документ эквивалентен ориентировке - сирийские власти прочесывали Дамаск в поисках Тайса после его побега. Это было самое весомое доказательство того времени, подтверждающее, что сирийцы действительно удерживали Тайса, несмотря на то, что они официально отрицали это.
По сведению ФБР, участие в захвате и заключении Тайса принимал Бассам Хассан, бывший командир Республиканской гвардии, начальник штаба Сил национальной обороны, входивший в ближайшее окружения президента Асада. После повторного захвата Тайса перевели в следственное учреждение, контролируемое Хассаном.
С 2016 года разведка США считала, хоть и с низкой степенью уверенности, что Тайс жив. Новое правительство под руководством Шараа пообещало помочь семье Тайса в поисках. В декабре 2024 года тогдашний президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме: «Мы считаем, что он жив. Мы думаем, что сможем вернуть его, но у нас пока нет прямых доказательств этого».
20 декабря Роджер Карстенс, спецпредставитель США по делам заложников, и Барбара Лиф, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока, прибыли в Дамаск и стали первыми американскими представителями, встретившимися с новым правительством.
Карстенсу разрешили посетить только одно место - территорию, принадлежавшую Хассану. ФБР провело забор ДНК. Карстенс сделал фотографии. Ничего определенного найдено не было.
Поскольку прорыва в поисках не произошло, ЦРУ изменило свою оценку, предположив, что журналист, вероятно, мертв, но все равно - с низкой степенью уверенности.
Хассан, находящийся под санкциями США с 2014 года за связь с сирийской программой химического оружия, незадолго до падения режима бежал в Иран. Как сообщают источники Би-би-си, в Иране ему позвонили и пригласили в Ливан на встречу с американскими официальными лицами - и, вероятно, дали гарантии, что он не будет арестован. По информации источников, он встречался с американскими представителями как минимум трижды, и одна из этих встреч состоялась в комплексе посольства США.
Во время этих разговоров, сообщают источники, он рассказал следователям из ФБР и ЦРУ, что Асад отдал приказ казнить Тайса. Как утверждает Хассан, сам он пытался отговорить Асада от убийства Тайса, но в итоге передал это распоряжение, которое было исполнено.
Хассан указал возможные места, где может находиться тело журналиста. Проверка достоверности его слов продолжается, и в скором времени планируется проверить эти места.
Источники Би-би-си в западных разведывательных службах отнеслись скептически к заявлению Хассана о том, что приказ был отдан лично Асадом. По их мнению, Асад известен тем, что обычно действовал через цепочку посредников, чтобы обеспечить себе алиби и избежать прямой ответственности.
Бывший член Сил национальной обороны Сирии сказал Би-би-си, что они «поняли ценность Остина» и рассматривали его как козырь в дипломатических переговорах с США.
Мать Остина Дебора Тайс, узнав о том, что Хассан говорил с американскими представителями, попыталась добиться встречи с ним и обратилась за помощью в посольство США. Она считает, что он «рассказал ФБР то, что они хотели услышать», чтобы помочь им закрыть дело. Марк Тайс, отец Остина, тоже не верит Хассану.
«Я просто хочу поговорить с ним как мать и спросить его о моем сыне», - сказала Би-би-си Дебора Тайс.
Попытка организовать встречу, однако, не увенчалась успехом.
Как пишет Washington post, с которым сотрудничал Тайс, на прошлой неделе Дебора Тайс, перешедшая в 2000 году в католицизм, приехала в Рим, где ее друг, кардинал из Сирии, устроил ей краткую встречу с недавно избранным папой Львом XIV - первым американцем на этом посту. Папа, по ее словам, «очень нежно благословил мою материнскую решительность», а она попросила его поговорить с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, чтобы те спросили Асада про ее сына.
Приближается 13-я годовщина исчезновения Тайса, но Дебора верит, что сын вернется домой.
«Я его мать. Я все еще верю, что мой сын жив и что он выйдет на свободу», - сказала она Би-би-си.