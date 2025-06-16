Латвия запретила въезд в страну «любимой ведущей Путина»

В Юрмале живет ее дочь, выяснил ФБК. О запрете на въезд Андреевой сообщила в соцсети Х министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Андреева внесена в список нежелательных для Латвии лиц.

В апреле Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что дочь российской пропагандистски проживает в городе Юрмала. Латвийским властям было направлено письмо с информацией о европейских путешествиях Екатерины Андреевой, отмечает ФБК.

В частности, расследователи установили, что Андреева работает на Первом канале неделя через неделю. После завершения смены она «сразу же уезжает из России и от Путина». Так, все свободные недели в первые 6 месяцев 2023 года она провела в Стамбуле, Дубае, Узбекистане, Сербии, Финляндии и в других странах Европы.