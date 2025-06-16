Skip to footer
Пн, 16.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Латвия запретила въезд в страну «любимой ведущей Путина»

Редактор: rus.postimees.ee
На этом кадре из видео, сделанного 15 марта 2022 года, показана редактор российского Первого канала Марина Овсянникова с плакатом «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам лгут» в эфире телевизионной студии, где новостная программу вела Екатерина Андреева.

Латвия запретила въезд в страну ведущей Первого канала Екатерине Андреевой, сообщает Deutsche Welle.

В Юрмале живет ее дочь, выяснил ФБК. О запрете на въезд Андреевой сообщила в соцсети Х министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Андреева внесена в список нежелательных для Латвии лиц.

В апреле Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что дочь российской пропагандистски проживает в городе Юрмала. Латвийским властям было направлено письмо с информацией о европейских путешествиях Екатерины Андреевой, отмечает ФБК.

В частности, расследователи установили, что Андреева работает на Первом канале неделя через неделю. После завершения смены она «сразу же уезжает из России и от Путина». Так, все свободные недели в первые 6 месяцев 2023 года она провела в Стамбуле, Дубае, Узбекистане, Сербии, Финляндии и в других странах Европы.

Кроме того, ФБК сообщил о том, что у Андреевой есть «почетное гражданство» Черногории и обратился к властям с просьбой пересмотреть это решение.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх