Участвующий в самой сложной велогонке мира эстонский спортсмен был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи

Ультрамарафонец Райт Ратасепп стал первым эстонцем, который принимает участие в самой сложной шоссейной велогонке мира Race Across America (RAAM). Маршрут соревнования проходит от побережья Тихого океана до берега Атлантики. Во время гонки ему пришлось обратиться в отделение неотложной медицинской помощи из-за проблем с дыханием.
К полудню сегодняшнего дня Ратасепп, занимающий восьмое место, преодолел примерно 2400 км из почти 5000-километровой дистанции. Лидирует австриец Филипп Кайдер, который уже преодолел 3200 км. Для эстонца все складывается не без трудностей.
«Скалистые горы – это было разрушительно. Вероятно, сказался не только этот горный хребет, но и вся накопившаяся за предыдущие дни бессонница, стресс в организме, яркое солнце, жара, отражающаяся от асфальта, перепад высот и сильное напряжение. В результате постоянного охлаждения льдом, и из-за резких перепадов жара-холод у Райта два дня назад появилась мокрота. Не легкая, которую один раз откашлял, а такая, что давит на грудную клетку, затрудняет дыхание, особенно на подъемах», – сообщила команда Ратасеппа в социальных сетях.
«Как обычно, закон Мерфи не дремал – дул невероятно сильный встречный ветер. В темноте, под вспышками молний, Райт был вынужден добираться до забронированного нашей командой B отеля Cobblestone Inn & Suites. Но ночью дыхание Райта отличалось от того, каким должно быть, поэтому команда предложила сходить в отделение неотложной помощи. Хотя бы для душевного спокойствия, чтобы исключить бронхит или воспаление легких. Необходимо было прояснить ситуацию!» – продолжили они.
Команда добавила: «Мы получили от врача зеленый свет на продолжение гонки. Врач был очень внимателен и подробен, нас осмотрели три разные медсестры, все отнеслись очень хорошо, отметили, что мы обратились вовремя. Лучше всегда заниматься профилактикой, чем дожидаться, когда ситуация примет нежелательный оборот. Нам дали рекомендации по наблюдению за состоянием Райта и пожелали удачи в соревновании. К счастью, пневмония и тому подобные заболевания, которые могли бы стать решающими для продолжения участия в гонке, были исключены».
Участникам дается всего 12 дней, чтобы добраться до финиша в Атлантик-Сити (Нью-Джерси). Ультрамарафонец Райт Ратасепп стал первым эстонцем в истории, который получил приглашение на гонку RAAM.
Всего велосипедистам предстоит преодолеть почти 5000 километров и пройти 54 контрольных пункта, включая два промежуточных временных контроля, в которые участник обязан уложиться, чтобы продолжить гонку. Велогонка RAAM проходит на высоте от 50 метров ниже до 3300 метров выше уровня моря и пролегает через пустыни, горы, ветреные прерии, участки с постоянно меняющимися погодными условиями и оживленные шоссейные дороги. Температура воздуха по маршруту может колебаться от 0 до плюс 50 градусов. Лимит времени на гонку – 12 дней. Завершить ее в срок – главная цель Ратасеппа.