Участвующий в самой сложной велогонке мира эстонский спортсмен был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи

К полудню сегодняшнего дня Ратасепп, занимающий восьмое место, преодолел примерно 2400 км из почти 5000-километровой дистанции. Лидирует австриец Филипп Кайдер, который уже преодолел 3200 км. Для эстонца все складывается не без трудностей.

«Скалистые горы – это было разрушительно. Вероятно, сказался не только этот горный хребет, но и вся накопившаяся за предыдущие дни бессонница, стресс в организме, яркое солнце, жара, отражающаяся от асфальта, перепад высот и сильное напряжение. В результате постоянного охлаждения льдом, и из-за резких перепадов жара-холод у Райта два дня назад появилась мокрота. Не легкая, которую один раз откашлял, а такая, что давит на грудную клетку, затрудняет дыхание, особенно на подъемах», – сообщила команда Ратасеппа в социальных сетях.

«Как обычно, закон Мерфи не дремал – дул невероятно сильный встречный ветер. В темноте, под вспышками молний, Райт был вынужден добираться до забронированного нашей командой B отеля Cobblestone Inn & Suites. Но ночью дыхание Райта отличалось от того, каким должно быть, поэтому команда предложила сходить в отделение неотложной помощи. Хотя бы для душевного спокойствия, чтобы исключить бронхит или воспаление легких. Необходимо было прояснить ситуацию!» – продолжили они.