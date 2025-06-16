ТЫНИС МЁЛЬДЕР Что на самом деле произошло с Законом о конкуренции? Ясность будет внесена во вторник

Ситуация последних лет, когда политическая некомпетентность помешала перенятию директивы Европейского союза о конкуренции, привела к тому, что Эстония была оштрафована почти на один миллион евро. Каждый день просрочки обходится налогоплательщику дополнительно в 3000 евро.

Новый проект предлагает решения, которые укрепляют потенциал Департамента конкуренции и создают более четкую и эффективную правовую базу против злоупотребления доминирующим положением на рынке. Перенятие директивы было отложено из-за политического спора, в центре которого был вопрос о том, следует ли рассматривать нарушения как административные или же как связанные с правонарушением процедуры.

Текущая директива о конкуренции - не первый пункт в этой цепи. Парламентские дискуссии стали жаркими годами ранее, например, в 2019 году при обсуждении директивы о финансовом секторе, где было выбрано решение о правонарушении, совместимое с эстонским законодательством.

Перенятие регламента Европейского союза о персональных данных также пошло по тому же пути еще раньше, в 2018 году. С самого начала главным критиком проекта, основанного на административной процедуре, была канцлер юстиции Юлле Мадизе, которая выделила различные аспекты, связанные с защитой основных прав.

Последнее решение, которое лучше вписывается в эстонское правовое пространство и фокусируется на разбирательствах по делам о проступках, получило поддержку как канцлера юстиции, так и Эстонской адвокатуры и Эстонского союза работодателей.