ТЫНИС МЁЛЬДЕР Что на самом деле произошло с Законом о конкуренции? Ясность будет внесена во вторник

Газета Eesti Ekspress в своем сегодняшнем номере ошибается, когда утверждает, что проект Закона о конкуренции со временем стал более мягким и предвзятым. Проект Закона о конкуренции был завершен в результате многолетней кропотливой работы, целью которой является обеспечение свободной и справедливой деловой среды в Эстонии, пишет Тынис Мёльдер («Отечество»), член экономической комиссии Рийгикогу.
Ситуация последних лет, когда политическая некомпетентность помешала перенятию директивы Европейского союза о конкуренции, привела к тому, что Эстония была оштрафована почти на один миллион евро. Каждый день просрочки обходится налогоплательщику дополнительно в 3000 евро.
Новый проект предлагает решения, которые укрепляют потенциал Департамента конкуренции и создают более четкую и эффективную правовую базу против злоупотребления доминирующим положением на рынке. Перенятие директивы было отложено из-за политического спора, в центре которого был вопрос о том, следует ли рассматривать нарушения как административные или же как связанные с правонарушением процедуры.
Текущая директива о конкуренции - не первый пункт в этой цепи. Парламентские дискуссии стали жаркими годами ранее, например, в 2019 году при обсуждении директивы о финансовом секторе, где было выбрано решение о правонарушении, совместимое с эстонским законодательством.
Перенятие регламента Европейского союза о персональных данных также пошло по тому же пути еще раньше, в 2018 году. С самого начала главным критиком проекта, основанного на административной процедуре, была канцлер юстиции Юлле Мадизе, которая выделила различные аспекты, связанные с защитой основных прав.
Последнее решение, которое лучше вписывается в эстонское правовое пространство и фокусируется на разбирательствах по делам о проступках, получило поддержку как канцлера юстиции, так и Эстонской адвокатуры и Эстонского союза работодателей.
Важно отметить, что разбирательство по Закону о конкуренции долгое время тормозилось в основном Социал-демократической партией. Их главный аргумент о том, что все партии предвзяты (вплоть до государственных учреждений) и что только они независимы и неподкупны, не заслуживает доверия и не отражает реальной ситуации.
Новое правовое решение, которое принимает требования директивы Европейского союза о конкуренции, поддерживается несколькими оппозиционными партиями в дополнение к коалиции, что демонстрирует широкий политический консенсус по этой важной реформе.
Этот спор продолжается уже давно, и как законодатель я рад, что он закончится завтра. Мы не должны позволить политическим препятствиям или нереалистичным обвинениям остановить укрепление конкурентоспособности Эстонии. Кроме того, у меня есть глубокое ощущение, что окончательный документ законодателя достаточно сбалансирован и что ни одна группа интересов не будет им полностью удовлетворена.
Политика - это искусство компромисса. Только так мы сможем избежать дальнейших финансовых санкций со стороны Европейского союза и обеспечить свободную и справедливую деловую среду.