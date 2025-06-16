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Чехия открыла карты: первые имена в хоккейной сборной к Олимпиаде-2026

ЧМ по хоккею, Чехия против Швейцарии, архивное фото.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире за победу будут бороться 12 национальных команд.

Сборная Чехии первой раскрыла имена шести игроков, которые отправятся на Олимпиаду. В список попали вратарь Лукаш Достал (Anaheim Ducks), защитник Радко Гудас (Anaheim Ducks), а также нападающие Павел Заха (Boston Bruins), Мартин Нечас (Colorado Avalanche), Ондржей Палат (New Jersey Devils) и Давид Пастрняк (Boston Bruins).

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России пропустит Олимпийские игры 2026 года — ее место займёт команда Франции.

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