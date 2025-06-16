Диплом получили, а дальше-то что? Как государство мотивирует молодых учителей оставаться в профессии

В этом году число выпускников педагогических специальностей в Таллиннском университете стало рекордным. Однако, чтобы молодые специалисты не просто пришли работать в школу, а захотели остаться в профессии надолго, одного диплома недостаточно. Государство предлагает различные меры поддержки, помогая новичкам уверенно начать карьеру в школе.