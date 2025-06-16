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Диплом получили, а дальше-то что? Как государство мотивирует молодых учителей оставаться в профессии

Молодой учитель. Иллюстративное фото.

В этом году число выпускников педагогических специальностей в Таллиннском университете стало рекордным. Однако, чтобы молодые специалисты не просто пришли работать в школу, а захотели остаться в профессии надолго, одного диплома недостаточно. Государство предлагает различные меры поддержки, помогая новичкам уверенно начать карьеру в школе.

В понедельник, 16 июня, в Таллиннском университете получили дипломы выпускники Института педагогических наук. Всего в университете 465 выпускников педагогических специальностей, что почти на четверть больше, чем в прошлом году.

Число выпускников рекордное и количество учебных мест с каждым годом увеличивается.

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