ВИДЕО В Риге полиция нашла пятерых детей и агрессивных собак в квартире пьяной женщины

В понедельник, 9 июня, сотрудники муниципальной полиции Риги сопровождали домой женщину, чье поведение и внешний вид ясно указывали на сильное алкогольное опьянение. На месте их ожидала тревожная картина: в квартире находились пятеро несовершеннолетних детей и несколько собак, которые напали на одного из полицейских, передает новостной портал RUS.TVNET.
Так как женщина была не в состоянии самостоятельно передвигаться, стражи порядка решили сопроводить ее до квартиры. Дверь им открыл несовершеннолетний сын хозяйки. Как только дверь распахнулась, из квартиры выбежали две собаки и сразу же набросились на одного из полицейских.
Из-за полученных укусов на место происшествия вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра врачи приняли решение госпитализировать полицейского для дополнительного обследования. В связи с нападением животных начато административное производство за нарушение Закона о защите животных.
Видео столичной муниципальной полиции:
В квартире, помимо сына, находились и четверо дочерей. В помещении царил беспорядок, а детям не была обеспечена необходимая еда. Проведенная проверка подтвердила наличие алкоголя в организме матери. Учитывая, что в таком состоянии она не могла заботиться о детях, полицейские вызвали на место еще одну бригаду скорой помощи для оценки состояния здоровья несовершеннолетних.
В ходе осмотра выяснилось, что у двоих детей повышена температура, их срочно госпитализировали. Остальных детей, поскольку мать не могла о них заботиться, временно поместили в кризисный центр. О случившемся сообщили в социальную службу и в отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.