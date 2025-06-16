ВИДЕО В Риге полиция нашла пятерых детей и агрессивных собак в квартире пьяной женщины

Так как женщина была не в состоянии самостоятельно передвигаться, стражи порядка решили сопроводить ее до квартиры. Дверь им открыл несовершеннолетний сын хозяйки. Как только дверь распахнулась, из квартиры выбежали две собаки и сразу же набросились на одного из полицейских.

Из-за полученных укусов на место происшествия вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После осмотра врачи приняли решение госпитализировать полицейского для дополнительного обследования. В связи с нападением животных начато административное производство за нарушение Закона о защите животных.

Видео столичной муниципальной полиции:

В квартире, помимо сына, находились и четверо дочерей. В помещении царил беспорядок, а детям не была обеспечена необходимая еда. Проведенная проверка подтвердила наличие алкоголя в организме матери. Учитывая, что в таком состоянии она не могла заботиться о детях, полицейские вызвали на место еще одну бригаду скорой помощи для оценки состояния здоровья несовершеннолетних.