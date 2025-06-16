Полиция: с началом грибного сезона участились случаи, требующие масштабных поисков людей в лесу

За последние недели полиция провела несколько масштабных поисков в разных частях Эстонии, чтобы найти людей, потерявшихся в лесной местности.
Начальник полицейского отдела Раквере Эркко Пийримяги отмечает, что первые грибы высунулись из мха, а это означает, что в лесу скоро начнется большая суета.
«К сожалению, в это время года всегда случаются ситуации, когда люди, отправившиеся в лес или в другое место на природе, сбиваются с пути и теряются», - добавил Пийримяги.
Например, недавно полиция получила сообщение о том, что в Тартумаа пропал пожилой мужчина.
«Полицейские начали поиски, в которых участвовали служебные собаки, группа беспилотников и наши добрые партнеры из Кайтселийта. Именно последние заметили мужчину, нуждающегося в помощи, когда инспектировали природный ландшафт на вездеходах. Грибника вывезли из леса и передали на попечение медиков», - рассказал начальник полицейского отделения.
Аналогичный масштабный поиск на местности был также проведен в Харьюмаа для помощи пропавшему мужчине средних лет.
«В его поисках также были задействованы служебные собаки, коллеги из Спасательного департамента с внедорожниками и дроном, а также несколько патрулей с различным поисковым оборудованием. Поисковики добились успеха только спустя 24 часа, когда также была получена возможная наводка о направлении движения пропавшего. Грибника нашли с помощью беспилотника, летавшего над местностью. Он был жив и цел, но несколько переохлажден из-за пребывания на природе ночью. Медики оценили состояние здоровья мужчины, и он был доставлен в больницу для восстановления», - рассказал Пийримяги.
В последние недели в разных местах проводились и другие более крупные и мелкие поиски, и, учитывая приближающееся лето, уместно напомнить об основах передвижения в сельской местности, в лесу и в других местах на природе.
По словам начальника отделения, люди, как правило, не планируют заблудиться, отправляясь в лес или на местность.
«Однако эту опасность необходимо учитывать и думать о том, что делать, если конец дороги или другой нужный нам ориентир больше не виден. Первое, что нужно сделать, это вызвать помощь. Номер экстренной службы 112 доступен круглосуточно. Чем быстрее мы получим сообщение о том, что кто-то заблудился, тем быстрее мы сможем прийти ему на помощь. Со временем осведомленность людей действительно выросла, и когда они идут в лес, они обычно берут с собой телефон с полной батареей и надевают яркую одежду. Они также не стесняются позвать на помощь, если потерялись, потому что понимают - этот экстренный вызов может спасти им жизнь», - подчеркнул Пийримяги.
Большинство поисковых операций были завершены быстро, в течение двух-трех часов, но есть и более сложные случаи, когда поиск грибника занимает всю ночь или даже несколько дней, и задействовано больше ресурсов, от служебных собак до вертолетов, беспилотников и волонтеров.
В 2024 году полиция получила чуть более сотни сообщений о людях, которые заблудились в пик сезона «лесной продукции» (июль-октябрь). Большинство этих случаев были завершены быстро, и люди нашли дорогу из леса либо самостоятельно, по телефонным инструкциям, либо с помощью сирен патрульной машины.
Меньшее количество поисков потребовало привлечения дополнительных ресурсов, когда потерявшегося человека искали дополнительно с помощью служебных собак, беспилотника, вертолета ВВС и более крупной поисковой группы.
Отправляясь в лес или на природу всегда берите с собой полностью заряженный мобильный телефон; если вы заблудитесь, вы сможете быстро вызвать помощь, а при необходимости полицейские и спасатели смогут определить ваше местоположение. Всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы идете и на какое время. Наконец, будьте заметны! Когда вы идете за грибами/ягодами, возьмите с собой белое ведро, потому что его лучше всего видно в красочном ландшафте и оно сильнее всего будет выделяться на фоне природы.