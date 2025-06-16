Полиция: с началом грибного сезона участились случаи, требующие масштабных поисков людей в лесу

По словам начальника отделения, люди, как правило, не планируют заблудиться, отправляясь в лес или на местность.

«Однако эту опасность необходимо учитывать и думать о том, что делать, если конец дороги или другой нужный нам ориентир больше не виден. Первое, что нужно сделать, это вызвать помощь. Номер экстренной службы 112 доступен круглосуточно. Чем быстрее мы получим сообщение о том, что кто-то заблудился, тем быстрее мы сможем прийти ему на помощь. Со временем осведомленность людей действительно выросла, и когда они идут в лес, они обычно берут с собой телефон с полной батареей и надевают яркую одежду. Они также не стесняются позвать на помощь, если потерялись, потому что понимают - этот экстренный вызов может спасти им жизнь», - подчеркнул Пийримяги.

Большинство поисковых операций были завершены быстро, в течение двух-трех часов, но есть и более сложные случаи, когда поиск грибника занимает всю ночь или даже несколько дней, и задействовано больше ресурсов, от служебных собак до вертолетов, беспилотников и волонтеров.

В 2024 году полиция получила чуть более сотни сообщений о людях, которые заблудились в пик сезона «лесной продукции» (июль-октябрь). Большинство этих случаев были завершены быстро, и люди нашли дорогу из леса либо самостоятельно, по телефонным инструкциям, либо с помощью сирен патрульной машины.

Меньшее количество поисков потребовало привлечения дополнительных ресурсов, когда потерявшегося человека искали дополнительно с помощью служебных собак, беспилотника, вертолета ВВС и более крупной поисковой группы.