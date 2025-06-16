«Ээсти 200» требует от антикоррупционной комиссии сосредоточиться на коррупции центристов

Особенно у членов комиссии вызывает сомнения обсуждение прозрачности и контролируемости м-выборов, запланированное на понедельник в рамках публичного заседания.

«Прослушивание результатов тестов и опросов по приложению для м-выборов не является прямой задачей нашей комиссии. Обсуждение этого здесь создает ложное впечатление, будто речь идет о коррупционных подозрениях или неэтичном поведении, чего на самом деле не заявлялось», - отметила член комиссии Ирья Лутсар.

Кроме того, они обращают внимание на то, что антикоррупционная спецкомиссия ни разу не обсуждала в публичном поле вопросы, касающиеся коррупционных дел Центристской партии: «​Это печально, поскольку в то время, когда комиссией руководит представитель Центристской партии, систематически избегают тем, связанных с прозрачностью самой партии и коррупционными подозрениями в ее отношении».