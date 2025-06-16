СМИ: Аятолла Хаменеи прячется от ударов Израиля в бункере

Верховный лидер Ирана укрылся в подземном бункере через несколько часов после начала израильской операции. Объект, где находится Хаменеи, расположен на северо-востоке Тегерана, сообщил Iran International.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи через несколько часов после начала израильской операции против Исламской Республики укрылся в подземном бункере, сообщил в понедельник, 16 июня, ресурс Iran International со ссылкой на источники. По их сведениям, объект, где находится Хаменеи, расположен на северо-востоке Тегерана в районе Лавизан.
Вместе с верховным лидером в укрытии находятся и члены его семьи. Во время предыдущих операций против Израиля - в апреле и октябре 2024 года - аятолла также укрывался в этом бункере, отмечает издание.
При этом, по словам одного из источников Iran International, Израиль 15 июня нанес удар по аэропорту Мешхеда, который находится в 2,3 тыс. км от еврейского государства, чтобы продемонстрировать, что Хаменеи нигде не может чувствовать себя в безопасности.
Reuters: США не дают согласия на ликвидацию Хаменеи
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщило, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по устранению Хаменеи. По словам одного из собеседников агентства, Вашингтон не готов одобрить такие меры, пока Иран напрямую не нанесет удар по американским гражданам.
Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал это сообщение фейком из страны фейков. В свою очередь газета The Wall Street Journal, ссылаясь на израильского чиновника, писала, что Хаменеи не находится под иммунитетом в контексте военной операции Израиля против Ирана.
До этого источники Iran International утверждали, что замруководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Асгар Хеджази ведет с представителями российских властей тайные переговоры о возможности выезда из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации. По словам собеседников издания, подобные договоренности есть и у других высокопоставленных иранских официальных лиц.
«Израильтяне сказали, что за политическими руководителями не охотятся. По центрам богословия и центрам политики они не бьют. Ни по парламенту, ни по резиденции этого самого духовного лидера», - между тем отметил в интервью Rus.Postimees Михаил Крутихин, который был свидетелм иранской революции 1979 года.
Что касается сообщений о том, что Трамп якобы запретил бить по Хаменеи, то по словам Крутихина это не соответствует действительности.
«Трампа, пожалуйста, не надо цитировать вообще. Потому что то, что он говорит, и то, что делают Соединенные Штаты, это не имеет между собой ничего общего. Это был вброс. Туфта, которую Reuters распространил. Не было этого», - категоричен эксперт.