СМИ: Аятолла Хаменеи прячется от ударов Израиля в бункере

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи через несколько часов после начала израильской операции против Исламской Республики укрылся в подземном бункере, сообщил в понедельник, 16 июня, ресурс Iran International со ссылкой на источники. По их сведениям, объект, где находится Хаменеи, расположен на северо-востоке Тегерана в районе Лавизан.

Вместе с верховным лидером в укрытии находятся и члены его семьи. Во время предыдущих операций против Израиля - в апреле и октябре 2024 года - аятолла также укрывался в этом бункере, отмечает издание.

При этом, по словам одного из источников Iran International, Израиль 15 июня нанес удар по аэропорту Мешхеда, который находится в 2,3 тыс. км от еврейского государства, чтобы продемонстрировать, что Хаменеи нигде не может чувствовать себя в безопасности.

Reuters: США не дают согласия на ликвидацию Хаменеи

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщило, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по устранению Хаменеи. По словам одного из собеседников агентства, Вашингтон не готов одобрить такие меры, пока Иран напрямую не нанесет удар по американским гражданам.