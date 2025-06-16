Пищевое отравление в итальянском клубе: половина футболистов слегли после матча

Инцидент произошел 15 июня после гостевого матча в Генуе против «Сампдории», который завершился поражением «Салернитаны» со счетом 0:2. Уже на обратном пути в Салерно у членов команды появились первые симптомы недомогания. По версии клуба, причиной стало питание, предоставленное отелем, где команда остановилась перед игрой.

По прибытии часть пострадавших отправили в больницу, некоторых из них уже выписали, однако утреннюю тренировку пришлось отменить.

В связи со случившимся руководство «Салернитаны» обратилось с просьбой перенести ответный матч плей-офф с «Сампдорией», намеченный на пятницу, 20 июня.