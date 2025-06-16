Доступность услуг на карте: 80% детей могут пешком добираться до ближайших образовательных учреждений

Примерно 80% учащихся начальных и основных школ проживают в пределах трех километров от ближайшей школы и могут добираться туда пешком. Однако лишь 67% гимназистов живут на расстоянии менее трех километров от ближайшей гимназии. При этом гимназисты обычно более самостоятельны и мобильны, часто выбирая более удаленные учебные заведения с высоким уровнем преподавания, специализированными программами или лучшей подготовкой к поступлению в вуз.

Почти 80% жителей Эстонии имеют библиотеку в радиусе трех километров от дома. Несмотря на то, что за последние 35 лет количество народных библиотек в стране уменьшилось примерно на четверть, их сеть остается одной из самых плотных в Европейском союзе. Кроме того, дома культуры или общественные центры расположены в пределах трех километров от места жительства у 67% населения.

Три четверти молодых людей Эстонии живут на расстоянии менее трех километров от молодежного центра. Тем не менее, существенной проблемой молодежных центров является их низкая посещаемость. Обычно молодежный центр в течение дня посещают от 11 до 20 молодых людей, и в большинстве молодежных центров ежегодное число уникальных посетителей составляет менее 300 человек.