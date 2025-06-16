Доступность услуг на карте: 80% детей могут пешком добираться до ближайших образовательных учреждений

На сайте Земельно-пространственного департамента теперь можно воспользоваться новым картографическим приложением общественных услуг, в котором каждый может легко найти ближайший к дому детский сад, школу, семейного врача и другие важные социальные объекты.
В картографическом приложении Земельно-пространственного департамента представлены государственные, муниципальные и частные услуги - детские сады, школы, молодежные центры, семейные врачи, библиотеки и дома культуры. Для каждой услуги доступна информация о местоположении и расстоянии до потенциальных пользователей, измеренном в километрах или времени. При анализе также учитывались данные о фактической дорожной сети.
Из картографического приложения следует, что почти 90% жителей Эстонии находятся в пределах менее трех километров от основных образовательных, медицинских и культурных услуг. Лучше всего в Эстонии доступны детские сады, школы и библиотеки.
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико подчеркнула, что доступность общественных услуг в Эстонии выше, чем в большинстве европейских стран: «В научных исследованиях считается нормой расстояние от 5 до 10 километров, а в Эстонии среднее расстояние до всех ключевых услуг составляет менее пяти километров. Тем не менее, в разных самоуправлениях наблюдаются значительные отличия. Так, например, ученики волости Пейпсияаре преодолевают самый длинный средний путь до гимназии - 36 километров».
По сравнению с другими странами Европейского союза, Эстония отличается высоким уровнем доступности детских садов. В среднем, детские сады находятся всего в 1,5 км от мест проживания, а у четырех из пяти детей ближайший детский сад расположен на расстоянии менее двух километров, что делает его удобным для пеших прогулок.
74% населения Эстонии проживает в пределах трех километров от ближайшего семейного врача. Однако доступность этой услуги отличается по регионам.
Примерно 80% учащихся начальных и основных школ проживают в пределах трех километров от ближайшей школы и могут добираться туда пешком. Однако лишь 67% гимназистов живут на расстоянии менее трех километров от ближайшей гимназии. При этом гимназисты обычно более самостоятельны и мобильны, часто выбирая более удаленные учебные заведения с высоким уровнем преподавания, специализированными программами или лучшей подготовкой к поступлению в вуз.
Почти 80% жителей Эстонии имеют библиотеку в радиусе трех километров от дома. Несмотря на то, что за последние 35 лет количество народных библиотек в стране уменьшилось примерно на четверть, их сеть остается одной из самых плотных в Европейском союзе. Кроме того, дома культуры или общественные центры расположены в пределах трех километров от места жительства у 67% населения.
Три четверти молодых людей Эстонии живут на расстоянии менее трех километров от молодежного центра. Тем не менее, существенной проблемой молодежных центров является их низкая посещаемость. Обычно молодежный центр в течение дня посещают от 11 до 20 молодых людей, и в большинстве молодежных центров ежегодное число уникальных посетителей составляет менее 300 человек.
В рамках нового исследовательского направления «Будущее доступности местных общественных услуг» Центр мониторинга развития указал, что, несмотря на плотную сеть услуг в Эстонии, многие эстоноземельцы все же не пользуются ближайшими к дому услугами. Например, около половины детей детсадовского возраста посещают не ближайший к дому, а более удаленный детский сад. То же самое наблюдается и в сфере школьного образования, а также в использовании услуг семейного врача.
Созданное картографическое приложение выделяет регионы, которые являются наиболее доступными для людей. Также оно позволяет на основе данных планировать новые пункты обслуживания в тех регионах, где существует наибольшая потребность в услугах. При этом выявляются и места, где потребителей услуг слишком мало.
По словам Хольгера Эрлиха, ведущего специалиста отдела местных самоуправлений Министерства регионального развития и сельского хозяйства, эти данные имеют большое значение для оценки работы местных органов власти.
Он отметил, что существует мнение о том, что в малонаселенных муниципалитетах сеть услуг организована плохо и работает неэффективно. Ранее такие выводы основывались лишь на субъективных впечатлениях. «Теперь мы можем опираться на реальные данные», - подчеркнул Эрлих. При этом он добавил, что в слабозаселенных районах добиться такой же эффективности использования ресурсов, как в городах и более густонаселенных местах, сложно, поскольку расстояния между объектами обслуживания слишком велики.
Картографическое приложение было разработано Земельно-пространственным департаментом по заказу Центра мониторинга развития, а также Министерства регионального развития и сельского хозяйства. С приложением можно ознакомиться на сайте Земельно-пространственного департамента.