Трудовое лето школьников традиционно началось на Ратушной площади Таллинна

«Участие в дружине - это не только возможность получить первый опыт работы, но и способ лучше узнать себя и развить социальные навыки, - отметила Кюлли Таттер. - В этом году у нас также работают пять тематических отрядов: творческий, подвижный, спортивный, кулинарный и импротеатральный. Также в сотрудничестве с Кайтселийтом создан отряд Kaitsetahte, в рамках которого представляют деятельность молодежных организаций Noorkotkad и Kodutütred. Кроме того, впервые у нас есть отряд для молодежи с особыми потребностями - мы стремимся сделать опыт участия в дружине доступным для всех».