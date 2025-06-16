Трудовое лето школьников традиционно началось на Ратушной площади Таллинна

Сегодня в Таллинне на Ратушной площади состоялось торжественное открытие трудового лета Эстонской ученической дружины. Этим летом благодаря организаторам ученических отрядов трудовой опыт получат около 5000 школьников по всей Эстонии. Из столицы к работе приступают 55 ученических отрядов, среди которых впервые - отряд для молодежи с особыми потребностями.
Мероприятие началось со сбора участников и руководителей отрядов на площади Вабадузе, откуда шествие торжественно направилось по улице Харью к Ратушной площади. Там участников поприветствовали вице-мэр Таллинна Алексей Яшин и руководитель Центра ученической дружины Кюлли Таттер.
«Участие в дружине - это не только возможность получить первый опыт работы, но и способ лучше узнать себя и развить социальные навыки, - отметила Кюлли Таттер. - В этом году у нас также работают пять тематических отрядов: творческий, подвижный, спортивный, кулинарный и импротеатральный. Также в сотрудничестве с Кайтселийтом создан отряд Kaitsetahte, в рамках которого представляют деятельность молодежных организаций Noorkotkad и Kodutütred. Кроме того, впервые у нас есть отряд для молодежи с особыми потребностями - мы стремимся сделать опыт участия в дружине доступным для всех».
На церемонии открытия новым командирам отрядов вручили удостоверения, юные участники торжественно произнесли клятву, а также прозвучали песни ученической дружины.
Из 55 ученических отрядов Таллинна 24 останутся работать в столице. Большинству из них работу предложили городские учреждения - районные управы, детские сады, ботанический сад, зоопарк, парк Кадриорг и другие. На работу в разные регионы Эстонии направится 31 отряд, где их работодателями выступят частные предприятия в сферах сельского хозяйства, обслуживания и производства.
Завершится трудовое лето на проходящей с 12 по 14 августа в Пярнумаа общенациональной встрече Эстонской ученической дружины, которая состоится на хуторе Ранна.