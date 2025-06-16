ЭРККИ БАХОВСКИ Цели Израиля окутаны некой завесой тумана

Но когда именно Иран достигнет ядерного порога? Этого не знает никто, кроме, возможно, некоторых хорошо информированных лиц. Поэтому израильская цель остается окутанной некой неясностью. Если ранее Израиль просто сдерживал Иран, то теперь, по-видимому, переходит в наступление ва-банк. Возможно, примером послужил конфликт с ХАМАС, в ходе которого раненый Израиль решил: хватит - ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Теперь целью становится полное уничтожение иранского ядерного потенциала.

Хорошо, иранская ядерная программа вызывает вопросы - но, по крайней мере, это цель, которую можно как-то измерить. Иное дело - смена режима в Тегеране, на которую Израиль также намекал. Здесь может скрываться ловушка - вспомним Россию, о которой в начале полномасштабной войны против Украины в 2022 году многие говорили: народ вот-вот восстанет и свергнет Владимира Путина и его шайку. Точно так же, как мы не могли видеть, что происходит внутри России, мы не видим, что происходит внутри Ирана. Внешний враг - вымышленный, как Украина, или более реальный, как Израиль - объединяет общество.

Свежий пример национального единства - Канада, где избиратели, вопреки прогнозам и под давлением США, решили поддержать находящуюся у власти Либеральную партию, хотя еще за несколько месяцев до выборов опросы предрекали победу оппозиции.

Третий вопрос - способность обеих сторон продолжать эту войну. Израиль заявил, что удары по Ирану будут продолжаться. Но как долго? Такой же вопрос встает и перед Ираном - как долго он сможет выдерживать удары? Ясно, что Иран уже потерял значительную часть своего военного потенциала и теперь не может претендовать на статус региональной державы. Но представить себе, что война между Израилем и Ираном будет длиться три года, как полномасштабная война в Украине, - это уже слишком смелая фантазия.