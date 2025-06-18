Ответственность родителей и серьезная опасность: в Нарве все острее становится проблема детей, лазающих по заброшенным домам

Еще одна проблема - заброшенные здания дают подросткам возможность скрывать свои действия. «Стены этих домов прячут молодежь от ненужных взглядов. Сейчас большой популярностью пользуются электронные сигареты. Когда видишь десятилетку, которая курит вейп, не каждый пройдет мимо и промолчит. А в заброшках они могут делать что угодно, даже прятать эти сигареты - и мама не найдет», - рассказывает Юлианна. Но вейпы - лишь пример, а на их месте может быть что угодно.

Особое беспокойство у Юлианны вызывают возможные встречи подростков в заброшках с людьми в измененном состоянии сознания. «Меня тревожит мысль о том, кого они там могут встретить. Как правило, это не успешные бизнесмены, а люди без определенного места жительства, которые не могут ночевать в социальных домах, потому что там нужно быть трезвым. Как такой человек отреагирует на детей, которые пришли за приключениями?» - размышляет она. По ее словам, такие встречи могут быть опасны как для самих подростков, так и для тех, кто оказался в заброшке по каким-то своим причинам.