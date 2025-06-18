Ответственность родителей и серьезная опасность: в Нарве все острее становится проблема детей, лазающих по заброшенным домам

С наступлением лета вопрос досуга молодежи становится все острее: ребята тусуются не только в торговых центрах и скейт-парках, но и на территории заброшенных зданий, что доставляет немало проблем и собственникам зданий, и полиции. Rus.Postimees искал корень проблемы и возможные варианты решения.
Юлианна, молодежный работник из Нарвы, с тревогой говорит, что подростки в городе проводят время в заброшенных зданиях: «В нашем городе их много, наблюдение за которыми ведется недостаточно. Они открыты и доступны большую часть времени, и это дает возможность находиться там всем, кто хочет».
По ее словам, такие места, как, например, бывшая гробовая мастерская, бывшая телефонная станция или бывшая психбольница, становятся точками притяжения для молодежи, несмотря на их аварийное состояние.
«Часть этих зданий в аварийном состоянии, и это потенциально несет опасность, - продолжает Юлианна. - Есть компании, в которых готовность ребят к риску очень высока и они ищут приключений. Каникулы, чем они будут заниматься? У всех разный уровень финансовой обеспеченности: кому-то родители могут дать денег на развлечения, а кто-то лезет в заброшки», - объясняет она.
Юлианна сама пытается говорить с ребятами о последствиях. «Я объясняю, что с точки зрения закона, если есть запрещающие знаки, ни у кого нет права там находиться. Но, честно говоря, они на закон чихать хотели», - сетует она. Второй аргумент - забота о здоровье - работает чуть лучше: «Я захожу с другой стороны: вы себя любите, хотите вырасти здоровыми, а это опасно, вы гуляете без касок, без всего». Но и тут подростки часто отмахиваются, утверждая, что они ведут себя максимально осторожно. Даже если это не так.
Еще одна проблема - заброшенные здания дают подросткам возможность скрывать свои действия. «Стены этих домов прячут молодежь от ненужных взглядов. Сейчас большой популярностью пользуются электронные сигареты. Когда видишь десятилетку, которая курит вейп, не каждый пройдет мимо и промолчит. А в заброшках они могут делать что угодно, даже прятать эти сигареты - и мама не найдет», - рассказывает Юлианна. Но вейпы - лишь пример, а на их месте может быть что угодно.
Особое беспокойство у Юлианны вызывают возможные встречи подростков в заброшках с людьми в измененном состоянии сознания. «Меня тревожит мысль о том, кого они там могут встретить. Как правило, это не успешные бизнесмены, а люди без определенного места жительства, которые не могут ночевать в социальных домах, потому что там нужно быть трезвым. Как такой человек отреагирует на детей, которые пришли за приключениями?» - размышляет она. По ее словам, такие встречи могут быть опасны как для самих подростков, так и для тех, кто оказался в заброшке по каким-то своим причинам.
Юлианна считает, что единственный эффективный способ решить проблему - снести заброшенные здания или полностью перекрыть в них доступ: «Заколачивать окна и двери нет смысла, доски все равно отрывают. Нужно либо сносить их, либо заложить входы и окна кирпичами намертво», - уверена она. Однако вопрос, кто должен этим заниматься, остается открытым.
Родителям она советует объяснять детям с самого раннего возраста, что такое риск и как он может повлиять на их жизнь. «Нужно вкладывать в голову ребенку понимание причинно-следственных связей, что такие вещи могут плохо отразиться на их здоровье, на всем будущем. И следить за окружением ребенка, спрашивать, где он проводит время... Но реагировать следует без лишних эмоций, чтобы сохранить доверие», - подчеркивает молодежный специалист.
Юлианна добавляет, что не все родители могут найти на это ресурсы, и здесь на помощь должна приходить система - школы, кружки, молодежные центры. Но проблема все равно остается актуальной. «Это не обязательно ребята из неблагополучных семей. Это может быть любой подросток, ведомый своим интересом, потому что все попробовать - это же интересно», - заключает она.
«Что еще можно сделать? Нужно предлагать легальные способы получения адреналина: например, катание на каких-то экстремальных видах транспорта, вроде квадроциклов или байдарок. Можно показать, что интересно и классно проводить время можно не только на заброшках», - считает молодежный работник.
Ответственность родителей
По словам участкового Нарвского отделения полиции Веры Блиновой, полицию довольно часто оповещают о том, что кто-то, чаще всего подростки, забрался на территорию заброшенного здания в Нарве. «У нас достаточно таких объектов, это, действительно, специфика региона. А сейчас начались каникулы и многие подростки просто не знаю, чем еще себя занять», - говорит Блинова.
У полиции очень хорошо налажена совместная работа с местными самоуправлениями, которые занимаются этой проблемой. «Если в полицию поступает сигнал или если патруль сам замечает, что на каком-то объекте находятся посторонние, мы передаем эту информацию местным властям. Затем представитель управы должен связаться с владельцем здания, которому дается разумный срок на то, чтобы доступ на территорию объекта был ограничен. Это в первую очередь обязанность именно собственника. Как правило, этих мер достаточно, потому что ни один владелец недвижимости не заинтересован в том, чтобы на его территории находились посторонние люди», - подчеркивает Блинова.
Наказание со стороны полиции предусмотрено в том случае, если нанесен какой-то материальный ущерб - было разбито окно, сломаны двери или замки.
Блинова добавляет, что, к сожалению, 80% родителей не знают, как и где проводят свободное время их дети. «Бывали случаи, когда патруль привозил домой несовершеннолетнего, который совершил какое-то правонарушение, но родители до последнего не верили, что их ребенок мог что-то сломать или украсть», - отмечает участковый полицейский.
По словам Блиновой, благополучие ребенка - это, в первую очередь, ответственность родителей. И если на заброшенном объекте несовершеннолетний сломает или повредит какую-то вещь, а владелец собственности решит возместить свой ущерб, то материальные обязательства лягут на плечи родителей. «Такая же ответственность будет на родителях, если ребенок получит травму на заброшенном объекте, доступ куда был ограничен владельцем», - сказала Блинова.
Город о происходящем прекрасно знает, говорит депутат Нарвского горсобрания Яна Кондрашова. «Когда приходит информация о том, что есть доступ в какое-то заброшенное здание, мы действительно связываемся с собственником, чтобы урегулировать этот вопрос. Делаем предписание и потом контролируем, исполнено ли оно», - говорит она.
Депутат считает, что ответственность за подростков должны нести четыре стороны: сам собственник здания, который должен выполнять требования безопасности, полиция, родители и специалисты, работающие с детьми.
«Какая-то часть лекций на тему безопасности в городской среде может проводиться в школах. Также этим могут заниматься молодежные центры. Но возможности города в вопросе порядка на территории этих заброшенных зданий крайне ограничены. Единственное, что город может сделать - это предписание», - сказала Кондрашова.
По мнению депутата, важнее превентивная работа с детьми. Есть ли у города дополнительные средства на то, чтобы предложить адреналиновый досуг детям, любящим приключения? В полной мере этот вопрос не поднимался.
«В этом году город выделил финансирование на новшество - нам наконец удалось запустить услугу мобильной молодежной работы: специалисты идут общаться с молодежью сами, и это не обязательно ребята из группы риска: иногда это те, кому нравится проводить время в торговых центрах или на заброшенных объектах. Задача такого молодежного работника - достучаться до детей, предложить более интересную альтернативу, активную деятельность», - рассказала Кондрашова, пояснив, что услуга начинается летом, и пока это пилотный проект.
Она добавила, что в новом году город будет искать деньги на эту услугу в полном объеме, а мобильная молодежная работа - один из способов решения проблемы.
«Но надо понимать, что все равно останется небольшой процент детей, которые продолжат рисковать своей жизнью, лазая по заброшенным зданиям», - сказала депутат, подчеркнув, что лазать по таким объектам - это не только развлечение, чему взрослые могли бы предложить альтернативу.
«Это еще и правонарушение, ведь ребенок незаконно проникает на территорию чужой частной собственности. Это как зайти в чужую квартиру, если дверь открыта. И часто это сопряжено с повреждением ограждения и материальным ущербом. И таким ребенком занимается полиция», - напомнила Кондрашова.