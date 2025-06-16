Непристойные сообщения в TikTok выдали жителя Эстонии, охотившегося на несовершеннолетних

Спокойный вечер, государственный праздник. Часы уже перешагнули за полночь - самое время спать тем, кому рано вставать на работу. Тишину вдруг нарушает звуковой сигнал телефона - пришло сообщение из TikTok: мобильник так и не был переведен в беззвучный режим. «Ты очень красива. И у тебя очень красивая киска», - гласит сообщение.