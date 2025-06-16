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Непристойные сообщения в TikTok выдали жителя Эстонии, охотившегося на несовершеннолетних

Осужденный за сексуальное совращение несовершеннолетнего Таури пытался в переписке отступиться от своих слов.

Спокойный вечер, государственный праздник. Часы уже перешагнули за полночь - самое время спать тем, кому рано вставать на работу. Тишину вдруг нарушает звуковой сигнал телефона - пришло сообщение из TikTok: мобильник так и не был переведен в беззвучный режим. «Ты очень красива. И у тебя очень красивая киска», - гласит сообщение.

В первые секунды, полусонный, я не понимаю, что происходит. Но когда глаза начинают привыкать к свету, продолжаю читать. «Увидел в видео твою киску, с удовольствием бы туда засунул», - говорится в сообщении, за которым следуют четыре эмодзи с поцелуями.

В 1:04 я отвечаю: «О, неужели». Пользователь с ником tauriruubel876, похоже, ждал у экрана с нетерпением - ответ приходит моментально. «Да», - подтверждает он свой комментарий о «киске».

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