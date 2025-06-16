Полиция ищет свидетелей: что произошло с человеком, найденным в кювете в Харьюмаа?

Прибывшие на место медики и полицейские обнаружили на 6-м километре дороги Руу-Ихасалу без сознания 55-летнего мужчину. Его срочно доставили в больницу, состояние пострадавшего остается тяжелым.

Криминалисты собрали на месте возможные улики, однако пока остается неясным, что именно случилось с человеком.

По словам родственников, вечером в субботу, 14 июня, около 22:45 он отправился из Кабернеэме от друга домой - в Маннива. Его точный маршрут остается неизвестным. Ясно лишь то, что в тот вечер на нем была шляпа, а с собой красный рюкзак.

Полиция обращается ко всем, кто видел этого человека в субботу вечером или располагает какой-либо информацией о его передвижениях, которая может помочь в расследовании.

Сообщить данные можно по телефону 612 5637 или по электронной почте victoria.orav@politsei.ee.