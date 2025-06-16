Полиция пытается установить личности подростков, которые нашли телефон мужчины, находившегося в тяжелом состоянии

В воскресенье, 15 июня, в 11:07 в Центр тревоги поступило сообщение от велосипедистов, которые заметили лежащего в кювете человека в волости Йыэляхтме, Харьюмаа.

Прибывшие на место медики и полицейские обнаружили на 6-м километре дороги Руу-Ихасалу 55-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Его срочно доставили в больницу, состояние пострадавшего остается тяжелым.

Криминалисты собрали на месте возможные улики, однако пока остается неясным, что именно случилось с человеком.

По словам родственников, вечером в субботу, 14 июня, около 22:45 он отправился из Кабернеэме от друга домой, в Маннива. Его точный маршрут остается неизвестным. Ясно лишь то, что в тот вечер на нем была шляпа, а с собой красный рюкзак.

Полиция просит помощи

Как сообщила пресс-секретарь полиции, к среде стало известно, что трое подростков нашли телефон пострадавшего в воскресенье вечером, 15 июня, предположительно в районе перекрестка Ихасалу-Полигон. После находки они позвонили по одному из номеров и связались с родственником пострадавшего, которому затем передали телефон на парковке у пляжа Пунакиви.

Полиция отмечает, что действия подростков были абсолютно правильными и заслуживают благодарности. Тем не менее следствию по-прежнему необходимо установить, что именно произошло с мужчиной, найденным в тяжелом состоянии в канаве. Для этого важно точно определить место и время, где был найден телефон.

В связи с этим полиция просит помощи в установлении личности трех подростков и просит сообщить данные по телефону 612 5637 или по электронной почте victoria.orav@politsei.ee.