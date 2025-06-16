Известный производитель отзывает опасные детские велосипеды

Финская общественная телерадиокомпания Yle сообщает, что Biltema отзывает велосипеды с кодами товаров 27-2154 и 27-2155. Эти модели продавались во всех магазинах сети Biltema.

Производитель настоятельно рекомендует немедленно прекратить использование этих велосипедов, поскольку выявленные дефекты могут представлять опасность при эксплуатации. Испытания показали, что у данных моделей могут быть острые выступающие винты, а также руль не соответствует требованиям износостойкости, предусмотренным промышленными стандартами.

Компания просит владельцев вернуть велосипеды в магазин.

На прошлой неделе Yle сообщила, что финское агентство транспорта и связи Traficom обнаружило серьезные проблемы с безопасностью у четырех моделей детских велосипедов и запретило их продажу в стране. Traficom также рекомендует немедленно прекратить их использование.

Проблемы были выявлены в рамках общеевропейского контроля качества. В Финляндии было протестировано пять моделей, и только одна из них прошла проверку.

Во время испытаний у двух моделей сломалась рулевая стойка, у одной модели не работал передний тормоз, у еще одной - руль сломался полностью.

Опасными признаны следующие модели:

Jupiter Sweetie 12" и Jupiter Racing 12"

Biltema 16" Kid Single Speed (розовый и желтый)

Kayoba 12" (розовый и синий)

Madison Helmi 16", проданные в 2023 и 2024 годах, с серийными номерами рамы, начинающимися на E8059xxxx