Алар Карис: необходимо усиливать санкции, введенные против России

«Страны Евросоюза достигли согласия и готовятся ввести уже восемнадцатый пакет санкций. Однако помимо новых мер важно гораздо активнее добиваться того, чтобы уже действующие ограничения реально исполнялись. Для этого следует выявлять и устранять так называемые серые зоны», - отметил президент Карис.

В ходе обсуждения президент также высказался по поводу выхода Эстонии из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин: «Нужно понимать, что Россия к этой конвенции не присоединилась, а географическое положение Эстонии оставляет нам крайне мало пространства для маневра».

Вступительная дискуссия с участием президентов Эстонии, Финляндии и Латвии была посвящена вопросам безопасности в Европе, трансатлантическому сотрудничеству и ситуации на Ближнем Востоке.