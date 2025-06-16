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Все дороги ведут в Токио?

Перевод: Сергей Светлов
Japan Airlines решил лететь в Японию через Северный полюс, а Finnair выбрал южный маршрут.

Вчера из Хельсинки один за другим вылетели два крупных пассажирских самолета, направлявшихся в Токио, но один полетел на север, а затем на запад, а другой - на юг и далее на восток. Кто из них прибыл первым?

С момента начала войны в 2022 году европейские (а также японские) авиакомпании больше не используют воздушное пространство России. Из-за этого самый прямой маршрут из Европы в многие пункты назначения в Азии стал недоступен. Однако, поскольку Земля круглая, добраться до цели можно по самым разным альтернативным маршрутам.

Это вчера наглядно продемонстрировал пост в соцсетях сайта Flightradar24, публикующего информацию о рейсах в реальном времени: два самолета - Boeing 777-300 ER компании Japan Airlines и Airbus A350-900 компании Finnair - вылетели из Хельсинки почти одновременно, но выбрали кардинально разные маршруты в Японию. Первый направился через Северный полюс, второй - через южную часть Европы и Центральную Азию. Кто прибыл раньше?

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