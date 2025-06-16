Все дороги ведут в Токио?

Вчера из Хельсинки один за другим вылетели два крупных пассажирских самолета, направлявшихся в Токио, но один полетел на север, а затем на запад, а другой - на юг и далее на восток. Кто из них прибыл первым?
С момента начала войны в 2022 году европейские (а также японские) авиакомпании больше не используют воздушное пространство России. Из-за этого самый прямой маршрут из Европы в многие пункты назначения в Азии стал недоступен. Однако, поскольку Земля круглая, добраться до цели можно по самым разным альтернативным маршрутам.