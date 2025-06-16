Новый состав эстонских военнослужащих отправился в Ирак

Главной задачей нового состава NSE-6 станет логистическая подготовка и организация вывода эстонского контингента из Ирака, поскольку участие Эстонии в операции Inherent Resolve завершится в сентябре.

«Вывод эстонского подразделения с операции Inherent Resolve - это серьезная нагрузка для состава NSE, которому предстоит организовать возвращение домой как самих военнослужащих, так и всего их имущества. Операция по возвращению требует учета материальных средств, упаковки оборудования и координации перелетов с различными сторонами как в Иракском Курдистане, так и в Эстонии», - рассказал командир NSE-6 майор Мартин Хольм.

Командир завершившего службу состава NSE-5 майор Семен Малиновский отметил, что основными вызовами в обеспечении международной военной операции являются необходимость гибко адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и находить нестандартные решения, так как далеко не всегда можно опираться на привычные стандарты и устоявшиеся процедуры. В таких условиях особенно важна постоянная прямая связь как с союзниками на базе, так и с местными партнерскими компаниями.

«Вторым большим испытанием военной службы в зарубежной операции становится необходимость оставаться рядом со своими близкими - пусть даже виртуально. Мы продолжаем помогать детям с домашними заданиями или консультируем по видеосвязи, когда дома нужно что-то отремонтировать. Нельзя забывать, что вклад наших родных играет важную роль в успехе нашей службы», - добавил Малиновский.