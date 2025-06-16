Новый состав эстонских военнослужащих отправился в Ирак

В понедельник в Ираке прошла торжественная передача смены: завершилась почти полугодовая служба подразделения национального элемента поддержки (NSE-5) Сил обороны Эстонии в составе военной операции Inherent Resolve, и ответственность перешла к новому составу NSE-6.
Главной задачей нового состава NSE-6 станет логистическая подготовка и организация вывода эстонского контингента из Ирака, поскольку участие Эстонии в операции Inherent Resolve завершится в сентябре.
«Вывод эстонского подразделения с операции Inherent Resolve - это серьезная нагрузка для состава NSE, которому предстоит организовать возвращение домой как самих военнослужащих, так и всего их имущества. Операция по возвращению требует учета материальных средств, упаковки оборудования и координации перелетов с различными сторонами как в Иракском Курдистане, так и в Эстонии», - рассказал командир NSE-6 майор Мартин Хольм.
Командир завершившего службу состава NSE-5 майор Семен Малиновский отметил, что основными вызовами в обеспечении международной военной операции являются необходимость гибко адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и находить нестандартные решения, так как далеко не всегда можно опираться на привычные стандарты и устоявшиеся процедуры. В таких условиях особенно важна постоянная прямая связь как с союзниками на базе, так и с местными партнерскими компаниями.
«Вторым большим испытанием военной службы в зарубежной операции становится необходимость оставаться рядом со своими близкими - пусть даже виртуально. Мы продолжаем помогать детям с домашними заданиями или консультируем по видеосвязи, когда дома нужно что-то отремонтировать. Нельзя забывать, что вклад наших родных играет важную роль в успехе нашей службы», - добавил Малиновский.
В составе национального элемента поддержки в Ираке на авиабазе в Эрбиле служат семь военнослужащих: командир подразделения, старшина, квартирмейстер, специалист по связи и ИТ, оружейник, специалист по транспорту и перевозкам, а также медсестра.
Основная задача элемента поддержки - обеспечить все необходимое для выполнения задач эстонской пехотной ротой и группы военных советников, включая транспорт, жилье, медицинскую и техническую поддержку, снабжение и боеприпасы.
С апреля 2023 года Эстония участвует в операции Inherent Resolve, направив в Ирак до 110 военнослужащих. Помимо национального элемента поддержки, в составе контингента - пехотная рота, а также старшие офицеры и унтер-офицеры, выполняющие функции военных советников.
Операция Inherent Resolve проводится под руководством США с целью консультирования и поддержки местных сил безопасности Ирака в строительстве национальной системы обороны. Главная задача - укрепить способность Ирака самостоятельно бороться с исламскими экстремистскими группировками, а также обеспечить стабильность и мир в стране. Исламский экстремизм представляет угрозу не только Европе, но и мировой безопасности в целом.