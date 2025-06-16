Страх, шок и замешательство: что происходит в Иране

Одна женщина в Тегеране говорит, что подумывает уехать из города, чтобы не попасть под обстрел.

«Мы все хотим уехать в небольшие города или деревни, куда угодно, но у каждого из нас есть близкие, которые не могут уехать, и мы думаем о них, - говорит она. - То, что мы переживаем, несправедливо по отношению ко всем нам, жителям Ирана».

Она также говорит, что, похоже, иранцы «парализованы».

«Нам жаль, что лидеры нашей страны не заботятся ни о ком из нас и о наших жизнях, и мы все [как-то] пытаемся пережить эти дни - измученные, в страхе и сильном стрессе, это чрезвычайно тяжело и больно».

Другой житель столицы говорит: «Я не могу просто так уехать из Тегерана. Я не могу оставить своих пожилых родителей, которые не могут далеко и надолго уехать, и уехать из города сам. Кроме того, я должен ходить на работу. Что я могу сделать сейчас?»

Некоторые люди получили предупреждения от израильских военных с просьбой ко всем иранцам покинуть районы вблизи военных объектов. Жители Тегерана, похоже, обеспокоены этим больше всего.

«Да, к сожалению, я уже видел это, - говорит один из них. - Откуда мы знаем, где есть военный объект, а где - нет?»