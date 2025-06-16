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Танкер теневого флота РФ прошел в эстонских водах ночью, чтобы избежать задержания (1)

Балтийское море. Иллюстративное фото.

Нефтяной танкер Marathon, принадлежащий российскому теневому флоту, попытался незаметно пересечь исключительную экономическую зону Эстонии. Судя по его маршруту, судно намеренно выбрало ночное время, чтобы снизить риск остановки и проверки. У эстонских властей были веские основания для подозрений: как выяснили The Insider и Starboard Maritime Intelligence, танкер не имел действующей регистрации.

С 11 по 13 июня нефтяной танкер Marathon, входящий в состав российского теневого флота, пересек Балтийское море и прошел через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Эстонии. Перед входом в эстонские воды судно сделало остановку на 28 часов и пересекло границу ИЭЗ ранним утром, около 4 часов 13 июня - в темное время суток, когда вероятность проверки значительно ниже.

Во время транзита Marathon не делал остановок и не сопровождался эстонскими службами. По словам аналитика Starboard Maritime Intelligence Марка Дугласа, экипаж намеренно сократил присутствие судна в зоне видимости - ночью посадки на борт технически сложнее, а риск ошибок и дипломатических последствий выше. Кроме того, судно шло ровным ходом и не ускорялось в районе Таллинна, где ранее часто задерживали другие суда, - расчет был сделан именно на время, а не на скорость.

Формально Эстония имела право остановить танкер: Marathon передавал сигнал AIS под флагом Камеруна, однако фактически оставался без регистрации, поскольку ранее был лишен флага Джибути после включения в санкционные списки ЕС. Согласно международному праву, отсутствие флага дает право на принудительную остановку судна.

15 июня Marathon прибыл в российский порт Приморск. По данным Starboard, его осадка увеличилась, что указывает на погрузку. Уже 16 июня танкер покинул порт, указав пунктом назначения египетский Порт-Саид. Судно находится под санкциями Великобритании, ЕС и Канады.

Это уже четвертый случай за два месяца, когда в Балтийском море фиксируется проход судна без действительной регистрации. Ранее Эстония задержала танкер Kiwala и пыталась остановить Jaguar - оба также связаны с российским теневым флотом.

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