С 11 по 13 июня нефтяной танкер Marathon, входящий в состав российского теневого флота, пересек Балтийское море и прошел через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Эстонии. Перед входом в эстонские воды судно сделало остановку на 28 часов и пересекло границу ИЭЗ ранним утром, около 4 часов 13 июня - в темное время суток, когда вероятность проверки значительно ниже.

Во время транзита Marathon не делал остановок и не сопровождался эстонскими службами. По словам аналитика Starboard Maritime Intelligence Марка Дугласа, экипаж намеренно сократил присутствие судна в зоне видимости - ночью посадки на борт технически сложнее, а риск ошибок и дипломатических последствий выше. Кроме того, судно шло ровным ходом и не ускорялось в районе Таллинна, где ранее часто задерживали другие суда, - расчет был сделан именно на время, а не на скорость.

Формально Эстония имела право остановить танкер: Marathon передавал сигнал AIS под флагом Камеруна, однако фактически оставался без регистрации, поскольку ранее был лишен флага Джибути после включения в санкционные списки ЕС. Согласно международному праву, отсутствие флага дает право на принудительную остановку судна.

15 июня Marathon прибыл в российский порт Приморск. По данным Starboard, его осадка увеличилась, что указывает на погрузку. Уже 16 июня танкер покинул порт, указав пунктом назначения египетский Порт-Саид. Судно находится под санкциями Великобритании, ЕС и Канады.