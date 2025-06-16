СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пьяный подросток за рулем чужого автомобиля, пересечение границы на SUP-досках, цепное ДТП

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Молдовы, одного гражданина России, одного гражданина Китая, одного гражданина Мексики и одного гражданина Украины.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и двух граждан России.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

13 июня пограничники обнаружили, что в районе Пиуза по приграничной полосе движется мотоцикл. Транспортное средство было остановлено, и в ходе беседы с водителем выяснилось, что гражданин Латвии видел установленные предупреждающие знаки, но все равно решил продолжить движение. За нарушение ему был назначен денежный штраф.

14 июня в Таллиннский аэропорт из Тираны прибыли две гражданки Федеративной Республики Бразилия, обе - 2004 года рождения. У них отсутствовали соответствующие документы, подтверждающие цель и условия поездки. Им было вынесено решение о запрете на въезд, они были задержаны и доставлены в центр содержания для ожидания возможности обратного вылета. Женщины самостоятельно приобрели билеты и вылетели в Стамбул.