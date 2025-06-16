СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пьяный подросток за рулем чужого автомобиля, пересечение границы на SUP-досках, цепное ДТП

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о пьяном подростке за рулем чужого автомобиля, а также о пересечении временной линии контроля на SUP-досках. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о цепном ДТП в Кристийне и о спасении человека из воды.
Насилие
13 июня в районе Мустамяэ 36-летний мужчина избил свою сожительницу, а на улице Тыусу в Нарве неизвестный ударил 36-летнего мужчину кулаком в лицо.
14 июня в квартире в Пыхья-Таллинне произошел конфликт между сожителями, в результате которого женщина получила травмы.
В этот же день в Кесклинне неизвестный избил 27-летнего мужчину, а в квартире в Мустамяэ во время совместного употребления алкоголя 62-летний мужчина напал на знакомую женщину. Полицейские задержали нападавшего.
Также 14 июня в баре города Тапа 35-летняя женщина избила 44-летнюю, а возле ночного клуба в Раквере произошла драка между четырьмя молодыми мужчинами. Двое из них получили травмы, один был доставлен в больницу.
14 июня в волости Тарту вспыхнула ссора, во время которой 20-летний мужчина ударил своего отца. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте. Нападавший был задержан по подозрению в совершении преступления.
15 июня в квартире в Пыхья-Таллинне произошла драка между отцом и дочерью, в результате которой пострадали оба.
В этот же день после полуночи в Силламяэ неизвестный мужчина распылил газ в лицо 30-летнему мужчине.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
13 июня в Хааберсти неизвестный украл со строительного объекта различные инструменты. Ущерб составил около 5600 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.
13 июня в Хаапсалу было обнаружено, что с территории частного дома были похищены пчелиный улей с пчелами, крыши от ульев и дымоход от бани. Первоначальный ущерб оценивается примерно в 775 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Молдовы, одного гражданина России, одного гражданина Китая, одного гражданина Мексики и одного гражданина Украины.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и двух граждан России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
13 июня пограничники обнаружили, что в районе Пиуза по приграничной полосе движется мотоцикл. Транспортное средство было остановлено, и в ходе беседы с водителем выяснилось, что гражданин Латвии видел установленные предупреждающие знаки, но все равно решил продолжить движение. За нарушение ему был назначен денежный штраф.
14 июня в Таллиннский аэропорт из Тираны прибыли две гражданки Федеративной Республики Бразилия, обе - 2004 года рождения. У них отсутствовали соответствующие документы, подтверждающие цель и условия поездки. Им было вынесено решение о запрете на въезд, они были задержаны и доставлены в центр содержания для ожидания возможности обратного вылета. Женщины самостоятельно приобрели билеты и вылетели в Стамбул.
14 июня пограничники заметили, что в заливе Кулье двое человек незаконно пересекли временную линию контроля на SUP-досках, направляясь из России в Эстонию и обратно. Пограничники проинформировали о происшествии коллег из соседнего государства.
14 июня в пограничный пункт Нарвы на выезд из Эстонии прибыл гражданин США. При досмотре у него был найден нагрудный значок с символикой СССР. Человеку объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего он добровольно отказался от предмета и продолжил путь.
14 июня на погранпункт Нарвы на въезд в Эстонию прибыл гражданин Франции. При досмотре у него был обнаружен орден ветерана труда с символикой СССР. Человеку объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего он добровольно отказался от предмета и продолжил путь на территорию страны.
15 июня пограничники зафиксировали на реке Нарва незаконное пересечение границы: лодка с двумя людьми на борту пересекла линию контроля Эстонии на 80 метров в сторону России. Нарушителю был назначен штраф в размере 640 евро.
15 июня пограничники зафиксировали еще одно незаконное пересечение границы на реке Нарва: маломерное судно с двумя людьми на борту пересекло линию контроля Эстонии на 40 метров в сторону России. Нарушителю был назначен штраф в размере 440 евро.
ДТП
13 июня в 20:35 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на шоссе Раквере-Хальяла в деревне Пяйде волости Раквере. Прибывшие на место спасатели помогли одному из водителей выбраться из машины, его осмотрели медики.
13 июня в 21:04 спасатели получили вызов на улицу Таллинна в городе Раквере, где мотоциклист врезался в бок автобуса. Спасатели помогли уложить мотоциклиста в вакуумную шину и передали его бригаде скорой помощи. Дальнейшим расследованием инцидента занялась полиция.
14 июня в 8:22 спасатели получили вызов в район Кристиине на Нымме-теэ, где произошло цепное столкновение. Фургон Ford на большой скорости врезался в забор и столб, повредив при этом четыре легковых автомобиля. Водитель был доставлен в больницу машиной скорой помощи. Спасатели устранили угрозу возгорания автомобилей и очистили проезжую часть от обломков машины.
14 июня около восьми часов утра несовершеннолетние заметили на улице Тедре в Таллинне автомобиль Ford, хозяин которого на короткое время зашел в дом, оставив машину заведенной. Один 16-летний подросток, находившийся ранее в состоянии алкогольного опьянения, сел в машину и, управляя ею в одиночку, сбил дорожный знак на пешеходном переходе на улице Тулика, а затем, по предварительным данным, въехал в шесть припаркованных автомобилей на улице Нымме. В результате аварии несовершеннолетний водитель получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.
16 июня в 3:41 в Центр тревоги поступило сообщение о наезде на лося на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Румму волости Куусалу. В результате столкновения лось погиб. Люди, находившиеся в автомобиле, отделались испугом. Спасатели оттащили тушу животного на обочину и переместили машину к краю дороги. Они устранили угрозу возгорания автомобиля, а тушей животного далее занялись охотники.
Пожары
15 июня в 2:34 спасатели были вызваны в торговый центр на улице Карьявялья в Мустамяэ, где сработала автоматическая пожарная сигнализация. Также позвонил охранник, который сообщил, что в серверной комнате центра ощущается запах гари. Реакция была масштабной: на место выехали спасатели Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла и Нымме. Прибывшие действительно почувствовали запах горелого в серверной, но возгорания не обнаружили. Проверили вентиляцию, выходящую из помещения, и начали проветривать комнаты. К счастью, угрозы не было, и дежурный техник центра остался разбираться с предполагаемой неисправностью электрооборудования. Спасательная операция завершилась в 4:01.
15 июня в 15:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лаулику в Нымме горит сарай во дворе жилого дома. Прибывшие спасатели Нымме увидели, что сарай, в котором хранились дрова и находился компостный ящик, охвачен открытым пламенем. Пожар был ликвидирован к 15:19. Огонь не перекинулся ни на жилой дом, ни на припаркованный рядом автомобиль. Предположительно, пожар начался из-за того, что горячие угли из печи были слишком рано высыпаны в компостный ящик.
Прочее
14 июня в 23:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на пляже Вяэна в деревне Вяэна-Йыэсуу (волость Харку) двое людей упали с квадроцикла во время езды и получили травмы. На место прибыли спасатели-добровольцы Мурасте, которые эвакуировали пострадавших с пляжа и передали их медикам скорой помощи.
15 июня в 00:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что у Кульгусадама-теэ в Нарве человек пошел купаться и не смог самостоятельно выбраться из воды. На помощь выехали спасатели Нарвы вместе со скорой помощью и пограничниками. Пограничники успели первыми и помогли пловцу выбраться, после чего совместно с прибывшими спасателями вытащили человека из воды. После осмотра медиками его друг отвез его домой.