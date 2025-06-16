Россия требует от Украины уничтожения всех западных вооружений для заключения перемирия

Россия требует от Украины в качестве условия для заключения перемирия демонтировать и уничтожить все оружие, поставленное западными странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в опубликованном сегодня интервью подконтрольному государству изданию «Известия».