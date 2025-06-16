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Россия требует от Украины уничтожения всех западных вооружений для заключения перемирия

Перевод: Сергей Светлов
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 21 марта 2024 года.

Россия требует от Украины в качестве условия для заключения перемирия демонтировать и уничтожить все оружие, поставленное западными странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в опубликованном сегодня интервью подконтрольному государству изданию «Известия».

«Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные меры известны. Их необходимо сократить, уничтожить и обеспечить контроль за этим», - передает слова Грушко The Kyiv Independent. По словам заместителя министра, иначе западное оружие окажется на черном рынке - стандартный нарратив кремлевской пропаганды.

Это очередное максималистское требование Москвы, дополняющее так называемый «мирный меморандум», ранее озвученный российской стороной на переговорах с Украиной в Стамбуле.

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