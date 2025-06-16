Россия требует от Украины в качестве условия для заключения перемирия демонтировать и уничтожить все оружие, поставленное западными странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в опубликованном сегодня интервью подконтрольному государству изданию «Известия».
«Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные меры известны. Их необходимо сократить, уничтожить и обеспечить контроль за этим», - передает слова Грушко The Kyiv Independent. По словам заместителя министра, иначе западное оружие окажется на черном рынке - стандартный нарратив кремлевской пропаганды.