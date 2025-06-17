Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) стоит во главе трещащей по швам системы здравоохранения: в бюджете Кассы здоровья зияет дыра в несколько сотен миллионов евро. При этом никто толком не знает, как правильно распределять средства: нет ни плана, сколько больниц и клиник нужно Эстонии, ни понимания, как быстро и качественно оказывать медицинскую помощь.

Журналист Андрус Карнау встретился с министром на Тоомпеа, в комнате, где министры ожидают своей очереди для выступлений перед большим залом Рийгикогу. «Я ничего не имею против интервью, но когда-то СМИ были очень-очень агрессивны по отношению к врачам. Врачи всегда оказывались виноватыми. В результате ни один врач не был готов общаться с прессой», - говорит Йоллер.