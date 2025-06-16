Работодатели: компромисс по Закону о конкуренции гарантирует правовую ясность

Если социал-демократы хотят снять с повестки дня Закон о конкуренции, который во вторник будет вынесен на окончательное голосование в Рийгикогу, обвиняя его в коррупции, то, по словам главы Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, подобное мышление совершенно непонятно, поскольку формулировка проекта - это достигнутый по итогам долгих споров компромисс, который учитывает принципы эстонского правового государства и обеспечивает соответствие директиве ЕС.
Поправки к Закону о конкуренции стоят на повестке дня уже несколько лет, поскольку необходимо перенести директиву ЕС (ECN+) в эстонское право с целью создания в ЕС хорошо функционирующего надзора за конкуренцией. Однако проблемы возникли, когда эксперты в области права к своему удивлению обнаружили, что законопроект переводит разрешение конкурентных споров в Эстонии в административную процедуру, что в разы упрощает возможности Департамента конкуренции штрафовать предприятия на основании административных санкций. Эксперты в области права подчеркнули, что, согласно существующей практике, дела о нарушениях конкуренции рассматриваются уездными судами в порядке производства по делам о правонарушениях, и эта практика должна сохраняться.
Споры должен разрешать суд
«Эти танцы вокруг проекта продолжаются уже несколько лет, и это во многом спор в области правовой теории, то есть вопрос в том, как перенять директиву ЕС таким образом, чтобы она вписывалась в эстонское законодательство, была разумной для участвующих сторон, обеспечивала стопроцентное соответствие требованиям Европейского союза и тем самым обеспечивала грамотно контролируемую ситуацию с конкуренцией», - сказал Пальтс, добавив, что, как ни странно, спор приобрел очень сильный политический оттенок, и стали раздаваться обвинения, непонятные для работодателей.
По словам Пальтса, было очевидно, что первоначальный вариант проекта не вписывается в эстонское законодательство, и это громко подтвердили и многие эстонские эксперты в области права, в том числе адвокатура и канцлер права.
«Обвинения в коррупции непонятны. Дискуссия шла о том, должны ли мы передать вопросы конкуренции административному производству, то есть государственным чиновникам, или же мы должны доверять в делах о правонарушениях судебной системе Эстонии. Как может доверие к суду может быть коррупционным?» - спросил Пальтс, подчеркнув, что в правовом государстве вина может быть доказана и наказана только через суд.
По словам Пальтса, не сказать, чтобы ситуация в области конкуренции в Эстонии была плохой. «В нашем экономическом пространстве ситуация с конкуренцией ни в коем случае не хуже, чем в других странах Европы. Мы придерживаемся общих стандартов, разделение властей обеспечено, и если у кого-то возникли проблемы, он всегда может обратиться в суд, как и предусмотрено в окончательной версии проекта закона о конкуренции», - добавил он.
Критика со стороны правовых экспертов
Ранее с резкой критикой в адрес процедуры принятия Закона о конкуренции выступил и экс-лидер Партии реформ и бывший премьер-министр Андрус Ансип, по словам которого перенятие директивы о конкуренции по какой-то причине начали планировать в Эстонии в качестве административной процедуры что по сути обязало бы предпринимателей обвинять себя, то есть подозреваемый в нарушении конкуренции предприниматель был бы обязан искать доказательства своей вины.
«Однако это полностью противоречит заложенной в конституции презумпции невиновности и никак не совместимо с правовым государством, которым хочет быть Эстония», - подчеркнул Ансип.
Партнер Sorainen и эксперт по правовым вопросам Карри Гинтер еще в конце января заявил, что, по его мнению, ситуация, приведшая к огромному штрафу, была результатом внутриполитических разборок, и что у него сложилось впечатление, что административное разбирательство и самообвинение были важны для бывшего премьер-министра, а позже об этом говорили скорее социал-демократы.
«Проще всего было бы принять директиву в качестве процедуры правонарушения, это можно сделать за несколько недель», - сказал Гинтер.
Дальше, по его словам, можно обсуждать, что еще должно или не должно быть в законе о конкуренции. Гинтер подчеркнул, что директива ЕС не требует ни самообвинения, ни административных процедур, а эстонская сторона явно внесла в закон больше, чем требует ЕС.
По мнению Гинтера, вопрос самообвинения крайне важен, потому что не может быть так, что предприниматель приходит в Департамент конкуренции, как школьник с дневником, и говорит: я сделал то-то и то-то, а дальше Департамент конкуренции говорит, можно продолжать или нет. По мнению Гинтера, таким правилам не место в демократическом государстве.
Первоначальный план передачи дел о конкуренции в административное судопроизводство подвергся резкой критике со стороны экспертов в области права и канцлера юстиции Юлле Мадизе, которая в прошлом году в ответном письме на первоначальный проект заявила, что в нем отсутствует тщательный анализ того, какая процедура - административная или правонарушения - подходит для переноса директивы ECN+ таким образом, чтобы гарантировать основные права людей в ситуации, когда наказания очень суровы.
«Мы также не увидели анализа, который учитывал бы поправки, уже внесенные в общую часть Пенитенциарного кодекса», - написала Мадизе.