Работодатели: компромисс по Закону о конкуренции гарантирует правовую ясность

Партнер Sorainen и эксперт по правовым вопросам Карри Гинтер еще в конце января заявил, что, по его мнению, ситуация, приведшая к огромному штрафу, была результатом внутриполитических разборок, и что у него сложилось впечатление, что административное разбирательство и самообвинение были важны для бывшего премьер-министра, а позже об этом говорили скорее социал-демократы.

«Проще всего было бы принять директиву в качестве процедуры правонарушения, это можно сделать за несколько недель», - сказал Гинтер.

Дальше, по его словам, можно обсуждать, что еще должно или не должно быть в законе о конкуренции. Гинтер подчеркнул, что директива ЕС не требует ни самообвинения, ни административных процедур, а эстонская сторона явно внесла в закон больше, чем требует ЕС.

По мнению Гинтера, вопрос самообвинения крайне важен, потому что не может быть так, что предприниматель приходит в Департамент конкуренции, как школьник с дневником, и говорит: я сделал то-то и то-то, а дальше Департамент конкуренции говорит, можно продолжать или нет. По мнению Гинтера, таким правилам не место в демократическом государстве.

Первоначальный план передачи дел о конкуренции в административное судопроизводство подвергся резкой критике со стороны экспертов в области права и канцлера юстиции Юлле Мадизе, которая в прошлом году в ответном письме на первоначальный проект заявила, что в нем отсутствует тщательный анализ того, какая процедура - административная или правонарушения - подходит для переноса директивы ECN+ таким образом, чтобы гарантировать основные права людей в ситуации, когда наказания очень суровы.

«Мы также не увидели анализа, который учитывал бы поправки, уже внесенные в общую часть Пенитенциарного кодекса», - написала Мадизе.