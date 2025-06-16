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Из антарктического льда исходит нечто странное, ученые озадачены

Перевод: Сергей Светлов
Высоко в атмосфере над Антарктидой летают воздушные шары, к которым прикреплен эксперимент под названием ANITA (Антарктическая антенна импульсных транзиентов). Именно он зафиксировал редкие и очень странные радиосигналы, которые, по всей видимости, исходят из-под льда.

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили загадочные радиосигналы, исходящие из глубин антарктического льда, происхождение и природа которых вызывают недоумение в научном сообществе. Открытие было сделано с помощью детектора космических частиц ANITA и ставит под сомнение прежние представления о физике элементарных частиц.

Странные сигналы были зафиксированы с помощью Антарктической антенны импульсных транзиентов (ANITA). Этот прибор закреплен на множестве воздушных шаров и парит высоко над Антарктидой. Обычная задача ANITA - фиксировать отраженные от Земли сверхэнергетические частицы из космоса, особенно нейтрино. Однако на этот раз прибор зафиксировал сигналы, которые, как оказалось, поступали из неожиданного направления - из-под льда.

«У нас до сих пор нет внятного объяснения этому», - призналась Стефани Виссел, доцент кафедры физики и астрономии Университета штата Пенсильвания и одна из участников проекта ANITA.

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