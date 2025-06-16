Из антарктического льда исходит нечто странное, ученые озадачены

Странные сигналы были зафиксированы с помощью Антарктической антенны импульсных транзиентов (ANITA). Этот прибор закреплен на множестве воздушных шаров и парит высоко над Антарктидой. Обычная задача ANITA - фиксировать отраженные от Земли сверхэнергетические частицы из космоса, особенно нейтрино. Однако на этот раз прибор зафиксировал сигналы, которые, как оказалось, поступали из неожиданного направления - из-под льда.