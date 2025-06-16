АНТИТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОТЕСТЫ «Проблема не в туристах, а в тех, кто на этом наживается»

Участники протестных акций в популярных курортных городах Южной Европы вышли на улицы, чтобы выразить общее недовольство массовым туризмом. Однако и сами протестующие, и эксперты в сфере туризма сходятся во мнении, что сами отдыхающие не являются проблемой. По их словам, настоящие виновники - это те, кто извлекает из туризма прибыль.
Тысячи людей приняли участие в маршах в испанских городах Барселоне и Пальма-де-Майорке. Акции также прошли в столице Португалии Лиссабоне, а также в итальянских городах Венеции и Генуе.
Коалиция против туристификации Южной Европы, в которую входят активисты со всего континента, стремится привлечь внимание к последствиям массового туризма и к тому, как он вынуждает местных жителей покидать свои родные города, сообщает журнал Metro.
Как сказала одна из организаторов акции в баскском городе Сан-Себастьян: «Люди, которые приезжают в отпуск туда или сюда, не являются нашими врагами... Наши враги - это те, кто спекулирует на недвижимости, кто эксплуатирует работников и кто зарабатывает огромные деньги на туристификации городов».
«Протестующие неоднократно подчеркивали эту мысль в самых разных местах», - отмечает Зои Эджей, преподаватель туризма и гостиничного дела в Университете Восточного Лондона, которая давно ждала подобных объединенных действий.
«Это очень необычно, потому что сфера туризма и гостиничного бизнеса, как правило, не отличается единством. Но это хорошо, потому что, как они сами говорят, протесты никогда не были направлены против самих туристов», - добавляет она.
«Они направлены против бизнес-практик, и вопрос в том, что происходит с деньгами, полученными от туристов. Куда уходит эта прибыль? Очевидно, что она не возвращается в местные сообщества». По словам Эджей, как уже давно утверждают политические аналитики, растущая туристическая проблема в Европе на самом деле является кризисом в сфере жилья и доступности, который подается под обманчивым углом.
«Сейчас складывается ситуация, при которой работники больше не могут позволить себе жить в разумной близости от места своей работы», - сказала она.
«Человеку, работающему в баре, нужно жилье - но если все вокруг сдается в краткосрочную аренду, что взвинчивает цены, то скоро и самого бара может не остаться. Это замкнутый круг».
Ученая из Портраша, Северная Ирландия, приводит пример: она знает людей, которые вынуждены ездить почти два часа, чтобы подменить кого-то на случайной смене в баре, когда город будет принимать Открытый чемпионат по гольфу в июле 2025 года.
«Они тратят весь заработок только на то, чтобы добраться туда и обратно. Что-то должно измениться», - говорит она.
На вопрос о том, что необходимо сделать для решения проблемы, Зои Эджей отвечает, что правительствам следует серьезно заняться развитием качественного доступного жилья с государственной поддержкой.
«Работникам нужно обеспечить достойные условия проживания, - сказала она. - Мне бы хотелось видеть, чтобы в каждом баре и кафе действовала политика найма людей, живущих в радиусе пяти миль. Но если бы вы попытались реализовать это сейчас, вы почти никого не нашли бы, кто живет поблизости. В конечном счете речь должна идти о найме местных, а не просто о покупке местных».
Граффити с надписями вроде «Туристы - домой» становятся все более распространённым явлением в прибрежных городах Средиземноморья. Напряженность вокруг туризма достигла пика прошлым летом, когда десятки тысяч человек вышли на улицы в курортных городах Испании и заняли пляжи на популярном острове Майорка.
Расходы на международные поездки в Европе, по прогнозам, в этом году вырастут на 11 процентов и достигнут примерно 727 миллиардов евро, при этом Испания и Франция находятся в числе стран, ожидающих рекордного наплыва туристов.
Барселона, экономика которой на 15 процентов зависит от туризма, объявила в прошлом году, что к 2028 году закроет все квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду.
Хайме Родригес де Сантьяго, глава Airbnb на Пиренейском полуострове, заявил на этой неделе, что ограничения превратили краткосрочную аренду в козла отпущения, хотя она могла бы помочь перераспределить поток гостей в менее загруженные районы города.
Сегодня протестующие против туризма окружили отель Generator Barcelona и поливали туристов из водяных пистолетов.