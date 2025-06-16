АНТИТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОТЕСТЫ «Проблема не в туристах, а в тех, кто на этом наживается»

«Сейчас складывается ситуация, при которой работники больше не могут позволить себе жить в разумной близости от места своей работы», - сказала она.

«Человеку, работающему в баре, нужно жилье - но если все вокруг сдается в краткосрочную аренду, что взвинчивает цены, то скоро и самого бара может не остаться. Это замкнутый круг».

Ученая из Портраша, Северная Ирландия, приводит пример: она знает людей, которые вынуждены ездить почти два часа, чтобы подменить кого-то на случайной смене в баре, когда город будет принимать Открытый чемпионат по гольфу в июле 2025 года.

«Они тратят весь заработок только на то, чтобы добраться туда и обратно. Что-то должно измениться», - говорит она.

На вопрос о том, что необходимо сделать для решения проблемы, Зои Эджей отвечает, что правительствам следует серьезно заняться развитием качественного доступного жилья с государственной поддержкой.

«Работникам нужно обеспечить достойные условия проживания, - сказала она. - Мне бы хотелось видеть, чтобы в каждом баре и кафе действовала политика найма людей, живущих в радиусе пяти миль. Но если бы вы попытались реализовать это сейчас, вы почти никого не нашли бы, кто живет поблизости. В конечном счете речь должна идти о найме местных, а не просто о покупке местных».

Местные жители поливают туристов из водяных пистолетов. Фото: Davide Bonaldo/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Scanpix