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ОБЗОР Израиль проводит масштабную чистку в высших эшелонах иранского военного командования

Перевод: Сергей Светлов
Дым над нефтеперерабатывающим заводом на юге Тегерана.

В результате волны атак, начавшихся в пятницу, Израиль ликвидировал несколько десятков высокопоставленных иранских военных и значительно ослабил способность Исламской Республики вести воздушные боевые действия против еврейского государства.

В ходе успешных наступательных операций были убиты начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и глава разведки страны Мохаммад Каземи. Помимо них, уничтожено не менее 20 других высокопоставленных военных.

Также Израиль ликвидировал ведущих иранских ядерных ученых Ферейдуна Аббаси-Давани и Мохаммада Мехди Техранчи, а также еще четырех человек, связанных с ядерной программой Ирана.

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