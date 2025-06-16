ОБЗОР Израиль проводит масштабную чистку в высших эшелонах иранского военного командования

В результате волны атак, начавшихся в пятницу, Израиль ликвидировал несколько десятков высокопоставленных иранских военных и значительно ослабил способность Исламской Республики вести воздушные боевые действия против еврейского государства.
В ходе успешных наступательных операций были убиты начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и глава разведки страны Мохаммад Каземи. Помимо них, уничтожено не менее 20 других высокопоставленных военных.