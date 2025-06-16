Россия возвращает Украине тела погибших в изуродованном виде – среди них есть и российские солдаты

«После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательная экспертиза со стороны следствия, ДНК-тесты, проверка каждой детали. Этот процесс и так сложный и продолжительный. А Россия делает его для нас еще труднее, - написал министр в Telegram. - Тела возвращаются в крайне обезображенном виде, части тел находятся в разных мешках. Бывали случаи, когда останки одного человека возвращались даже в разные этапы репатриации».