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Россия возвращает Украине тела погибших в изуродованном виде – среди них есть и российские солдаты

Перевод: Сергей Светлов
Украина получает тела украинских солдат из России, 15 июня 2025 года.

Россия намеренно усложняет процесс идентификации погибших, возвращая тела в изуродованном состоянии, а в ходе последних репатриаций передала Украине также тела российских солдат, перемешанных с останками украинцев. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательная экспертиза со стороны следствия, ДНК-тесты, проверка каждой детали. Этот процесс и так сложный и продолжительный. А Россия делает его для нас еще труднее, - написал министр в Telegram. - Тела возвращаются в крайне обезображенном виде, части тел находятся в разных мешках. Бывали случаи, когда останки одного человека возвращались даже в разные этапы репатриации».

По словам Клименко, в ходе последних обменов вместе с телами украинских солдат Украине были переданы и трупы российских военных.

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