Эстонский спортсмен Райт Ратасепп уверенно преодолел половину сложнейшего маршрута, восемь участников гонки сошли с дистанции

Эстонский ультраспортсмен Райт Ратасепп успешно преодолел первую половину самой сложной велогонки в мире - Race Across America (RAAM), проехав 2500 км за 5 суток, 17 часов и 49 минут. Из 25 спортсменов уже 8 выбыли из гонки, но Ратасепп продолжает уверенное движение к финишу.
По словам его команды, Райт сейчас занимает 11-е место, однако этот результат пока не имеет решающего значения, поскольку участники используют разные стратегии. Наряду с Ратасеппом в том же темпе движутся еще 6–7 гонщиков, и настоящая картина откроется только на финише.
Проблемы с дыханием, возникшие у Райта в начале гонки и даже потребовавшие остановки в отделении неотложной помощи, к счастью, отступили. Сейчас Райт едет по более равнинному участку трассы, набираясь сил перед изнурительными подъемами в Аппалачах.
По словам Прийта Паюмаа, руководителя спортивного портала FenixBet, поддерживающего участие Ратасеппа в RAAM, главное — чтобы Райт оставался здоровым и в безопасности.
«Мы все знаем, что он невероятно вынослив, но особую благодарность хочется выразить его команде, которая круглосуточно решает сотни логистических задач. Если Райт - ультраспортсмен, то его команда - ультрамногостаночники, как они сами себя называют. С нетерпением ждем, с каким результатом он пересечёт финиш».
RAAM - это самая тяжелая шоссейная велогонка в мире, проходящая от побережья Тихого океана до Атлантики. Старт состоялся 10 июня в городе Оушенсайд (Калифорния), а финиш - в Атлантик-Сити (Нью-Джерси). Участникам дается всего 12 суток, чтобы преодолеть маршрут. Райт Ратасепп — первый в истории эстонец, получивший приглашение участвовать в RAAM.
Общая протяженность трассы составляет около 5000 км, и гонка проходит через пустыни, горы, ветреные прерии, зоны с переменчивыми погодными условиями и плотным движением. Высота варьируется от – 50 до 3300 м над уровнем моря, а температура - от 0°C до +50°C. Главная цель Райта - финишировать в пределах лимита времени, то есть 12 суток.