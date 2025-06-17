Эстонский спортсмен Райт Ратасепп уверенно преодолел половину сложнейшего маршрута, восемь участников гонки сошли с дистанции

По словам его команды, Райт сейчас занимает 11-е место, однако этот результат пока не имеет решающего значения, поскольку участники используют разные стратегии. Наряду с Ратасеппом в том же темпе движутся еще 6–7 гонщиков, и настоящая картина откроется только на финише.

Проблемы с дыханием, возникшие у Райта в начале гонки и даже потребовавшие остановки в отделении неотложной помощи, к счастью, отступили. Сейчас Райт едет по более равнинному участку трассы, набираясь сил перед изнурительными подъемами в Аппалачах.

По словам Прийта Паюмаа, руководителя спортивного портала FenixBet, поддерживающего участие Ратасеппа в RAAM, главное — чтобы Райт оставался здоровым и в безопасности.

«Мы все знаем, что он невероятно вынослив, но особую благодарность хочется выразить его команде, которая круглосуточно решает сотни логистических задач. Если Райт - ультраспортсмен, то его команда - ультрамногостаночники, как они сами себя называют. С нетерпением ждем, с каким результатом он пересечёт финиш».

RAAM - это самая тяжелая шоссейная велогонка в мире, проходящая от побережья Тихого океана до Атлантики. Старт состоялся 10 июня в городе Оушенсайд (Калифорния), а финиш - в Атлантик-Сити (Нью-Джерси). Участникам дается всего 12 суток, чтобы преодолеть маршрут. Райт Ратасепп — первый в истории эстонец, получивший приглашение участвовать в RAAM.