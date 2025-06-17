Skip to footer
Вт, 17.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Число зарегистрированных безработных опустилось ниже 44 500

Редактор: rus.postimees.ee
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы.

К середине июня количество зарегистрированных безработных в Эстонии опустилось ниже 44 500 человек, пишет Rus.ERR.

Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он равен 10,8%.

В Харьюмаа безработица составляет 6,1%, большинство безработных из 21 553 человек - жители Таллинна.

Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3%.

Снижение зарегистрированной безработицы в Эстонии наблюдается уже 15-ю неделю подряд.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх