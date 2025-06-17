Число зарегистрированных безработных опустилось ниже 44 500

К середине июня количество зарегистрированных безработных в Эстонии опустилось ниже 44 500 человек, пишет Rus.ERR.
Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он равен 10,8%.
В Харьюмаа безработица составляет 6,1%, большинство безработных из 21 553 человек - жители Таллинна.
Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3%.
Снижение зарегистрированной безработицы в Эстонии наблюдается уже 15-ю неделю подряд.