Число зарегистрированных безработных опустилось ниже 44 500

Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он равен 10,8%.

В Харьюмаа безработица составляет 6,1%, большинство безработных из 21 553 человек - жители Таллинна.

Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3%.