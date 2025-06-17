Из-за событий Ближнем Востоке Трамп досрочно покинул саммит G7

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт написала в соцсети X, что американский лидер провел отличный день на саммите, подписав крупное торговое соглашение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств», - указала Ливитт.

CNN: Сбор в Ситуационной комнате Белого дома

По данным телеканала CBS News, вместе с главой Белого дома в Вашингтон из Канады вылетает госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Телеканал CNN сообщил, что Трамп приказал сотрудникам своей администрации, отвечающим за национальную безопасность, собраться в Ситуационной комнате Белого дома в Вашингтоне. Речь идет о комплексе помещений, используемых президентом Соединенных Штатов, его советниками и представителями армии и спецслужб для проведения срочных совещаний в кризисных ситуациях. Средства связи, установленные в Ситуационной комнате, позволяют главе государства командовать американскими войсками по всему миру.

Примерно за час до сообщения Ливитт американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором еще раз заявил, что Иран не должен иметь атомное оружие.

«Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана», - также написал президент США.

Трамп встретился в Канаде с Мерцем

Кроме Стармера, президент США также провел в кулуарах саммита в Кананаскисе 20-минутную беседу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Два лидера обсудили продолжающиеся четвертый день боевые действия между Израилем и Ираном и согласились в том, что нужно найти пути прекращения эскалации, а иранская атомная программа должна быть прекращена.

Во вторник, 17 июня, у Трампа на саммите «большой семерки» также были запланированы встречи с президентами Мексики и Украины - Клаудией Шейнбаум и Владимиром Зеленским, передает агентство Associated Press. Однако теперь эти встречи, судя по всему, не состоятся.