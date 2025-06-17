Нетаньяху: убийство Хаменеи положит конец конфликту с Ираном

«Мы имеем полувековой конфликт, распространяемый этим режимом, который терроризирует всех на Ближнем Востоке. Он бомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии, он распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж повсюду, - заявил Нетаньяху. - Иран хочет "вечную войну", он ставит нас на грань ядерной войны. Фактически, Израиль предотвращает это, кладет конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла».

На вопрос ведущего о том, действительно ли Израиль изберет Хаменеи своей целью, Нетаньяху ответил, что его страна делает то, что должна.

Reuters: США не дают согласия на ликвидацию Хаменеи

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщило, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по устранению Хаменеи. По словам одного из собеседников агентства, Вашингтон не готов одобрить такие меры, пока Иран напрямую не нанесет удар по американским гражданам.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал это сообщение фейком из страны фейков. В свою очередь газета The Wall Street Journal, ссылаясь на израильского чиновника, писала, что Хаменеи не имеет иммунитета от атак во время военной операции Израиля против Ирана «Восстающий лев».

СМИ: Верховный лидер Ирана прячется в бункере

Ресурс Iran International со ссылкой на источники сообщил, что Хаменеи через несколько часов после начала израильской военной операции укрылся в подземном бункере на северо-востоке Тегерана. По этим данным, вместе с верховным лидером Ирана в укрытии находятся и члены его семьи. Во время предыдущих операций против Израиля - в апреле и октябре 2024 года - аятолла также укрывался в этом бункере, отмечает издание.

По словам одного из источников, Израиль 15 июня нанес удар по аэропорту Мешхеда, который находится в 2,3 тыс. км от еврейского государства, чтобы продемонстрировать, что Хаменеи нигде не может чувствовать себя в безопасности.