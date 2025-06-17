Квартирные товарищества получили пособия для улучшения пожаробезопасности

В рамках конкурса проектов, организованного Союзом страховых обществ Эстонии (EKsL), 13 квартирных товариществ получили пособия на повышение уровня пожарной безопасности. Пособия, направленные в основном на обновление электрических систем, составляли от 900 до 5000 евро, а общий фонд пособий был 50 000 евро.
По словам члена правления EKsL Андреса Пийрсалу, на конкурс было подано 120 ходатайств, из которых 13 были удовлетворены.
«Это говорит о том, что квартирные товарищества испытывают большую потребность в улучшении пожарной безопасности. На этот раз пособиями были поддержаны масштабные проекты по устранению ряда так сказать экстренных ситуаций в крупных многоквартирных домах, например, реконструкция системы электроснабжения. По оценкам, около 500 человек смогут сделать свои дома пожаробезопасными благодаря этим отобранным проектам», – сказал Пийрсалу.
13 квартирных товариществ, получивших поддержку, расположены в Харьюмаа, Рапламаа, Вырумаа, Ярвамаа, Тартумаа и Вильяндимаа. В дополнение к реконструкции электрических систем будут установлены противопожарные двери и системы ATS (автоматическая пожарная сигнализация). Не менее половины стоимости работ покрывают сами квартирные товарищества.
Ходатайства оценивались экспертной комиссией, которая учитывала содержательную обоснованность проектов и их бюджет. Кроме того, учитывалось число жильцов в доме, тип системы отопления, предыдущая история реконструкции и другие критерии.
По словам Эрко Макиенко, руководителя отдела по рассмотрению ущерба бизнес-клиентов ERGO, многие квартирные товарищества находятся в удручающем положении с точки зрения пожарной безопасности.
«Как член экспертной комиссии, я читал и видел ходатайства, из которых следовало, что единственным мероприятием по техническому обслуживанию многоквартирного дома на протяжении многих лет была покраска стен. Большинство нашего жилого фонда было построено в 1960-1980-х, а это значит, что домам уже по 50–70 лет. Когда система электроснабжения настолько старая, кабели и их соединения уже "устали" и могут стать причиной пожара», – говорит Макиенко.
Макиенко рекомендовал квартирным товариществам заказать аудит системы электроснабжения. «Это сложный процесс, но он дает хорошее представление о состоянии электрических систем в жилых домах. Если аудит покажет необходимость ремонта, его обязательно нужно провести, чтобы предотвратить пожар и тем самым спасти чьи-то жизни», – сказал Макиенко.
Конкурс финансирования проектов EKsL по улучшению пожарной безопасности в квартирных товариществах проводился во второй раз. В прошлом году 15 квартирных товариществ получили финансирование проектов в общей сумме 40 000 евро. Цель EKsL – предотвращение пожаров путем повышения уровня пожарной безопасности в многоквартирных домах.
По всей стране 80 процентов квартирных собственников застраховали свое жилье. Только половина квартирных товариществ заключила договор квартирного товарищества, покрывающий ущерб, нанесенный зданию, которым товарищество управляет.
EKsL – это профессиональный союз, который объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков и занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.