Квартирные товарищества получили пособия для улучшения пожаробезопасности

По словам члена правления EKsL Андреса Пийрсалу, на конкурс было подано 120 ходатайств, из которых 13 были удовлетворены.

«Это говорит о том, что квартирные товарищества испытывают большую потребность в улучшении пожарной безопасности. На этот раз пособиями были поддержаны масштабные проекты по устранению ряда так сказать экстренных ситуаций в крупных многоквартирных домах, например, реконструкция системы электроснабжения. По оценкам, около 500 человек смогут сделать свои дома пожаробезопасными благодаря этим отобранным проектам», – сказал Пийрсалу.

13 квартирных товариществ, получивших поддержку, расположены в Харьюмаа, Рапламаа, Вырумаа, Ярвамаа, Тартумаа и Вильяндимаа. В дополнение к реконструкции электрических систем будут установлены противопожарные двери и системы ATS (автоматическая пожарная сигнализация). Не менее половины стоимости работ покрывают сами квартирные товарищества.

Ходатайства оценивались экспертной комиссией, которая учитывала содержательную обоснованность проектов и их бюджет. Кроме того, учитывалось число жильцов в доме, тип системы отопления, предыдущая история реконструкции и другие критерии.

По словам Эрко Макиенко, руководителя отдела по рассмотрению ущерба бизнес-клиентов ERGO, многие квартирные товарищества находятся в удручающем положении с точки зрения пожарной безопасности.