С осени в гимназиях начнут внедрять в учебный процесс модель искусственного интеллекта

Осенью во всех 10-х и 11-х классах школ будет запущена программа искусственного интеллекта TI-hüpe (эст. «прыжок ИИ»), окончательная версия которой еще не готова.

«Его следует рассматривать как помощника учителя, который не всегда дает вам все ответы, а скорее задает вопросы о том, что вы уже знаете по данной теме, пытается мотивировать вас найти дополнительные нюансы, которые могли бы повысить осведомленность по данной теме», - сказал исполнительный директор TI-hüpe Иво Визак.