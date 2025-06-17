С осени в гимназиях начнут внедрять в учебный процесс модель искусственного интеллекта

Министерство образования начнет с осени внедрять в гимназиях модель искусственного интеллекта, которая должна будет помогать в учебном процессе, но не давать ученикам готовые ответы. Однако точной модели пока нет, и первый год рассматривается как тестовый, поскольку неизвестно, как такой искусственный интеллект повлияет на результаты учебы, пишет Rus.ERR.
Осенью во всех 10-х и 11-х классах школ будет запущена программа искусственного интеллекта TI-hüpe (эст. «прыжок ИИ»), окончательная версия которой еще не готова.
«Его следует рассматривать как помощника учителя, который не всегда дает вам все ответы, а скорее задает вопросы о том, что вы уже знаете по данной теме, пытается мотивировать вас найти дополнительные нюансы, которые могли бы повысить осведомленность по данной теме», - сказал исполнительный директор TI-hüpe Иво Визак.
Внедрение нового искусственного интеллекта потребует изменений как в учебных программах, так и в уровневых работах и экзаменах.