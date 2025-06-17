Госдума приняла закон о создании российского мега-приложения, в котором будет объединен мессенджер, государственные услуги и финансы - нечто вроде китайского WeChat. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Сборы на помощь российской армии, несмотря на активную пропагандистскую кампанию, уменьшились в 2024 году в четыре раза, то есть, война в Украине все менее интересна россиянам. Путин анонсировал специальный закон, запрещающий иностранным кампаниям, продавшим свои активы в последние годы, возвращение в страну и выкуп своих бывших бизнесов.
Китайский путь
Государственная дума приняла во втором и третьем (окончательном) чтении закон о создании национального мессенджера. Или, выражаясь формальным языком, «единого приложения, в котором будут собраны данные государственных, финансовых и коммерческих баз».
Авторы принятого закона пояснили, что с помощью этого приложения можно будет совершать любые действия, которые сейчас требуют бумажных документов (например, заселение в отель или покупка алкоголя в магазине). Также в приложении будет доступен сервис электронной подписи для подписания договоров между гражданами и компаниями. На платформу также предполагается перевести существующие российские образовательные сервисы, чаты учебных заведений и ту часть коммуникации с государственными органами, которая сегодня происходит в привычных мессенджерах - вроде WhatsApp или Telegram.
О создании такой платформы стало известно еще осенью 2024 года. Тогда де-факто контролируемый государством интернет-холдинг VK заявил о разработке платформы MAX, которая и должна была стать тем самым «национальным мессенджером». Теперь эти инициативы приобрели официальный статус. По сути, речь идет об аналоге «суверенного» китайского мессенджера WeChat, в котором точно также собраны все повседневные потребности граждан Поднебесной.
Предустановка сервиса начнется уже с 1 сентября 2025 года. Вполне вероятно, что по мере развития платформы MAX, Россия наконец-то выполнит давно обещанное и заблокирует WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta, имеющей в России почти все знаковые статусы - и экстремистской, и запрещенной организации.
Все менее интересная война
Усталость от войны в Украине затронула даже тех россиян, которые с самого начала боевых действий активно поддерживали российскую армию. Как посчитало издание «Верстка», в 2024 году профильные провоенные активисты и фонды собрали на нужды российских вооруженных сил около 11,8 миллиардов рублей. Тогда как в 2023 году этот показатель составлял 39,1 миллиард, то есть, снижение сборов произошло почти в четыре раза.
И это притом, что интенсивность информационных кампаний практически не уменьшилась: в профильных группах в социальных сетях и в пабликах в Telegram количество соответствующих сообщений стабильно держится на уровне 13 тысяч штук.
Как и в начале войны, в российском интернет-пространстве собирают на разное - от машин эвакуации до тепловизоров для крупнокалиберных пулеметов. Но если раньше, сетуют администраторы провоенных пабликов, на завершение каждого из таких сборов требовалось всего несколько дней или даже часов, то теперь приходится вести кампании по меньшей мере месяц.
Кроме общей усталости, на сборы средств влияют и новости о переговорах между Россией и Украиной, которые россияне воспринимают как предвестник будущего мира, который обесценивает необходимость донатить российской армии. Такое вот неожиданное последствие этих переговоров для внутрироссийской публики.
McDonald’s не вернется
Новые собственники ушедших из России после начала войны иностранных бизнесов пролоббировали принятие отдельного закона, запрещающего возвращение прежних владельцев на российский рынок. Принятие соответствующего закона ожидается уже этим летом, утверждает газета The Financial Times.
Дело в том, что значительное количество сделок по продаже активов зарубежными компаниями - от ушедшего из России McDonald’s до Renault - предусматривали возможность приоритетного права возвращения в РФ. Прежние владельцы заранее оговаривали право выкупить бизнес назад у новых собственников. И закрепляли это право в договорах по продаже активов.
Конечно, по мере того, как новые собственники осваивались с приобретенными бизнесами, у них возникало естественное желание сбросить с себя это обязательство. Путь к этой вожделенной свободе от неудобных обязательств тоже был вполне понятен - лоббирование соответствующего государственного запрета. Благо, что ситуация располагает - защита российских рынков от западных интервентов и так далее по списку.
Сообщается, что главным лоббистом запрета на возврат прежних иностранных собственников стала сеть «Вкусно - и точка», которая с 2022 года работает на базе выкупленных российских активов компании McDonald’s.
За это время новая российская сеть общепита продемонстрировала впечатляющие результаты. Если в 2021 году выручка еще McDonald’s составляла 75 млрд рублей, то в 2024 году выручка уже «Вкусно - и точка» составила 187 млрд рублей.
«Если бренд вернется, ИТ-системы снова станут иностранными, все кухонное оборудование станет иностранным… И вся огромная работа наших коллег, наших российских партнеров окажется...напрасной», - сказал гендиректор «Вкусно - и точка» Олег Пароев на встрече с Путиным.
Путин отреагировал соответствующее: «Помните шутку известную: долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое». Вот такая новая российская бизнес-этика.