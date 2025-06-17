Логотип WeChat. Фото: Dado Ruvic

Предустановка сервиса начнется уже с 1 сентября 2025 года. Вполне вероятно, что по мере развития платформы MAX, Россия наконец-то выполнит давно обещанное и заблокирует WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta, имеющей в России почти все знаковые статусы - и экстремистской, и запрещенной организации.

Все менее интересная война

Усталость от войны в Украине затронула даже тех россиян, которые с самого начала боевых действий активно поддерживали российскую армию. Как посчитало издание «Верстка», в 2024 году профильные провоенные активисты и фонды собрали на нужды российских вооруженных сил около 11,8 миллиардов рублей. Тогда как в 2023 году этот показатель составлял 39,1 миллиард, то есть, снижение сборов произошло почти в четыре раза.

И это притом, что интенсивность информационных кампаний практически не уменьшилась: в профильных группах в социальных сетях и в пабликах в Telegram количество соответствующих сообщений стабильно держится на уровне 13 тысяч штук.

Атака дронов на Киев. Фото: Efrem Lukatsky

Как и в начале войны, в российском интернет-пространстве собирают на разное - от машин эвакуации до тепловизоров для крупнокалиберных пулеметов. Но если раньше, сетуют администраторы провоенных пабликов, на завершение каждого из таких сборов требовалось всего несколько дней или даже часов, то теперь приходится вести кампании по меньшей мере месяц.