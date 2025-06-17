КОЛОНКА POSTIMEES Ровно 85 лет назад началась советская оккупация Эстонии

Но, в отличие от 1940 года, Эстония сегодня не одинока.

Историк Меэлис Марипуу в статье Postimees отмечает, что советская власть особенно опасалась Союза обороны (Кайтселийт). Когда Йохан Лайдонер отдал приказ изъять оружие у членов объединения, возможность сопротивления была окончательно утрачена. Это еще раз подчеркивает, насколько важна роль Кайтселийта в обеспечении обороноспособности Эстонии и сегодня. В этом свете рост численности объединения последние годы заслуживает лишь одобрения.

Марипуу также подчеркивает, что Советский Союз в 1940 году, так же как и современная Россия, стремился восстановить границы империи. Оккупация стран Балтии в 1940 году и вторжение в Украину в 2022 году - это звенья одной и той же политики по расширению так называемого Русского мира.

17 июня 1940 года ознаменовал собой утрату фактической независимости Эстонской Республики. Однако юридически независимость сохранялась на - протяжении полувека идеи Эстонской государственности сохранялись благодаря правительствам в изгнании и нашим зарубежным представительствам. Именно поэтому в 1991 году восстановление Эстонской Республики было не новым началом, а единственно возможным продолжением государственности.

Восстановление означало также, что незаконность советской оккупации была закреплена и на законодательном уровне: право на эстонское гражданство получили те, кто сам или чьи родители родились в Эстонии до 17 июня 1940 года. Нулевой вариант гражданства (то есть автоматическое предоставление его всем жителям) не была принята.

Признание оккупации незаконной также означало, что те, кто утратил имущество в этот период, получил его обратно или компенсацию за него.