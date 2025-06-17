КОЛОНКА POSTIMEES Сегодня 85 лет назад началась советская оккупация Эстонии

Сегодня исполняется 85 лет с начала советской оккупации Эстонии - эта дата является не просто печальной исторической годовщиной, ее влияние и значение ощущаются и по сей день.
17 июня 1940 года в Эстонию вошло около 90 тысяч солдат Красной армии. Когда главнокомандующий эстонскими вооруженными силами, генерал Йохан Лайдонер, прибыл в Нарву, чтобы подписать так называемый Нарвский диктат - соглашение, по которому эстонское правительство разрешало Красной армии размещаться на своей территории, он обнаружил, что кроме уже находящихся на базах советских военных в стране присутствуют и новые подразделения.
Отсюда вытекает первый урок: в отношениях с Россией нельзя рассчитывать на соблюдение договоров. Конечно, Советский Союз нарушил и подписанное в 1939 году соглашение о военных базах, которое и стало преддверием оккупации 1940 года.
Второй урок - это эффект домино. После того как Красная армия уже находилась в Эстонии, события развивались стремительно: переворот 21 июня, фальсифицированные выборы в Государственную думу и «добровольное» вступление в Советский Союз 6 августа. Из этого следует: армии восточного соседа нужно противостоять всеми возможными средствами.
Параллели с войной в Украине очевидны. Как в 1940 году Советский Союз стягивал войска к границам стран Балтии, так и Россия начала сосредотачивать свои силы у границ Украины с конца 2021 года. Сбитый 14 июня 1940 года пассажирский самолет «Калева» стал ясным сигналом того, что в воздухе назревает нечто зловещее.
События в Европе - в частности, падение Парижа - также должны были послужить предупреждением: внимание Европы и всего мира было отвлеченно от Балтийского региона. И сегодня мировое внимание в значительной степени сосредоточено на Ближнем Востоке, а не на Украине.
Но, в отличие от 1940 года, Эстония сегодня не одинока.
Историк Меэлис Марипуу в статье Postimees отмечает, что советская власть особенно опасалась Союза обороны (Кайтселийт). Когда Йохан Лайдонер отдал приказ изъять оружие у членов объединения, возможность сопротивления была окончательно утрачена. Это еще раз подчеркивает, насколько важна роль Кайтселийта в обеспечении обороноспособности Эстонии и сегодня. В этом свете рост численности объединения последние годы заслуживает лишь одобрения.
Марипуу также подчеркивает, что Советский Союз в 1940 году, так же как и современная Россия, стремился восстановить границы империи. Оккупация стран Балтии в 1940 году и вторжение в Украину в 2022 году - это звенья одной и той же политики по расширению так называемого Русского мира.
17 июня 1940 года ознаменовал собой утрату фактической независимости Эстонской Республики. Однако юридически независимость сохранялась на - протяжении полувека идеи Эстонской государственности сохранялись благодаря правительствам в изгнании и нашим зарубежным представительствам. Именно поэтому в 1991 году восстановление Эстонской Республики было не новым началом, а единственно возможным продолжением государственности.
Восстановление означало также, что незаконность советской оккупации была закреплена и на законодательном уровне: право на эстонское гражданство получили те, кто сам или чьи родители родились в Эстонии до 17 июня 1940 года. Нулевой вариант гражданства (то есть автоматическое предоставление его всем жителям) не была принята.
Признание оккупации незаконной также означало, что те, кто утратил имущество в этот период, получили его обратно или компенсацию за него.
17 июня 1940 года - это не только трагическая дата, но и важное напоминание: независимость не дается раз и навсегда.