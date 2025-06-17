«Ээсти 200» проголосует против отмены платы за детский сад в Таллинне

В распространенном во вторник заявлении «Ээсти 200» отмечается, что отмена платы приведет к увеличению очередей в детских садах и ухудшению качества дошкольного образования, а также создаст дополнительную нагрузку на городской бюджет более чем в 10 миллионов евро.

Вице-мэр Таллинна и глава столичного отделения «Ээсти 200» Алексей Яшин подчеркнул, что вместо популистских обещаний необходимо сосредоточиться на улучшении условий в детских садах, в том числе повысить зарплаты помощников воспитателей и специалистов по поддержке детей с особыми образовательными потребностями, а также ускорить создание новых мест.

Партия готова вернуться к обсуждению снижения платы за детские сады только после реализации этих мер, которые направлены на повышение качества дошкольного образования.