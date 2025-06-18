ОТ ПОЛИТОЛОГА Как украинская диаспора в Канаде помогает утверждать Украину равноправным участником мировой политики

Многочисленные государственные, международные и национальные общественные организации оказывали и продолжают оказывать поддержку Украине с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Особую роль в этой мобилизации играет украинская диаспора в Канаде, являющаяся важным политическим игроком в канадском обществе.

Понятие «диаспора» широко используется в социологии, но его трактовки остаются разнообразными. В современном контексте украинскую диаспору можно определить как негосударственного и транснационального субъекта, который принимает активное участие в защите интересов Украины как на гуманитарном и информационном, так и на политическом уровнях.

Диаспора как историческое явление

Украинская диаспора в Канаде - это социальное и историческое явление, существующее уже более ста лет. Она сформировалась в результате миграционных волн из Украины и территорий, которые ныне входят в ее состав. Первые переселенцы прибыли в Канаду в конце XIX века и обосновались в прериях на западе страны.

В последующие десятилетия украинцы начали расселяться и в других регионах Канады, расширяя существующие общины и формируя новые. По данным последней переписи населения, опубликованной в 2021 году, около 1,3 млн человек в Канаде идентифицируют себя как лица украинского происхождения.

Однако одной этнической идентичности недостаточно, чтобы говорить о диаспоре. Диаспора - это прежде всего активное сообщество, которое сохраняет связь с родиной и действует в ее интересах.