ОТ ПОЛИТОЛОГА Как украинская диаспора в Канаде помогает утверждать Украину равноправным участником мировой политики

Многие организации проживающих за рубежом украинцев стараются оказать самую разнообразную поддержку украинскому государству в отражении российской агрессии. Стажер Института Шютте Микела Кверчетти пишет, как украинская диаспора в Канаде продвигает в мире новый взгляд на Украину.
Многочисленные государственные, международные и национальные общественные организации оказывали и продолжают оказывать поддержку Украине с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Особую роль в этой мобилизации играет украинская диаспора в Канаде, являющаяся важным политическим игроком в канадском обществе.
Понятие «диаспора» широко используется в социологии, но его трактовки остаются разнообразными. В современном контексте украинскую диаспору можно определить как негосударственного и транснационального субъекта, который принимает активное участие в защите интересов Украины как на гуманитарном и информационном, так и на политическом уровнях.
Диаспора как историческое явление
Украинская диаспора в Канаде - это социальное и историческое явление, существующее уже более ста лет. Она сформировалась в результате миграционных волн из Украины и территорий, которые ныне входят в ее состав. Первые переселенцы прибыли в Канаду в конце XIX века и обосновались в прериях на западе страны.
В последующие десятилетия украинцы начали расселяться и в других регионах Канады, расширяя существующие общины и формируя новые. По данным последней переписи населения, опубликованной в 2021 году, около 1,3 млн человек в Канаде идентифицируют себя как лица украинского происхождения.
Однако одной этнической идентичности недостаточно, чтобы говорить о диаспоре. Диаспора - это прежде всего активное сообщество, которое сохраняет связь с родиной и действует в ее интересах.
Связь украинской диаспоры с Украиной проявляется в разных формах - культурной, экономической, гуманитарной и межличностной. Эти связи указывают на глубокую эмоциональную и политическую привязанность к родной земле. Важно учитывать этот контекст при анализе транснациональной активности украинской диаспоры, которая десятилетиями, преодолевая давление со стороны СССР и сопротивление канадского правительства, добивалась политического влияния.
Смена акцентов после 1945 года
Если до Второй мировой войны украинская община в Канаде фокусировалась на защите прав украинцев и их интеграции в канадское общество, то после 1945 года начался активный интерес к событиям в самой Украине. Важную роль в этом играли контакты с новой волной мигрантов, прибывших после войны и ставших свидетелями преступлений советского режима, таких как Голодомор 1930-х годов. Это питало политическое самосознание и активизм украинской диаспоры.
Сегодня украинская диаспора является важным гуманитарным и политическим игроком. Конгресс украинцев Канады (КУК или Ukrainian Canadian Congress), основанный в 1941 году, представляет интересы украинской общины перед канадским правительством.
С начала полномасштабной войны в 2022 году КУК активизировал свою деятельность, используя как традиционные формы общественной активности, так и цифровые кампании. Организация широко использует социальные сети (Facebook, Instagram, X) для формирования общественного мнения и давления на политиков.
Среди приоритетов - ускорение вступления Украины в НАТО, расширение операции UNIFIER по подготовке украинских военных силами Канады и усиление санкционного давления на Россию. Одним из ключевых инструментов лоббирования стал ежегодный Advocacy Day, в рамках которого представители диаспоры продвигают конкретные политические инициативы: увеличение военной и экономической помощи Украине, ужесточение санкций против РФ, а также улучшение условий для украинских беженцев.
Влияние на национальном уровне
Украинская диаспора активно использует свое влияние на национальном уровне, в том числе через таких фигур, как Христя Фриланд - бывший вице-премьер Канады, которая в период своей работы в правительстве зарекомендовала себя как решительный сторонник Украины, активно высказываясь на международной арене в пользу санкций против путинского режима и играя ключевую роль в канадских усилиях по противодействию российскому вторжению.
После ее отставки КУК выразил благодарность и поддержал идею использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Несмотря на то, что отставка Фриланд может показаться препятствием для отстаивания украинской диаспорой своих позиций, исполнительный директор КУК Игорь Михальчишин в январе 2025 года отметил, что правительство Трюдо оставило положительное наследие в своей деятельности по защите интересов Украины.
Украинцы в Канаде также активно занимаются цифровым фандрейзингом, координируясь с Canada-Ukraine Foundation. Совместная инициатива Ukrainian Humanitarian Appeal стала главной платформой для оказания гуманитарной помощи. Через нее украинская диаспора оперативно реагировала на кризисы, включая недавний удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве, выделив средства на помощь пострадавшим.
Помощь беженцам
С начала войны КУК активно помогает украинским беженцам, прибывающим в Канаду по программе CUAET (Canada-Ukraine Authorization For Emergency Travel), запущенной в марте 2022 года. Программа предусматривает временное жилье, медицинскую страховку и базовую поддержку.
Более 300 000 украинцев уже прибыли в Канаду, преимущественно в провинции Онтарио и Альберта, где исторически сильны украинские общины. Местные отделения КУК играют ключевую роль в их приеме и адаптации. Президент КУК в Альберте Орыся Бойчук отмечает, что волонтеры занимаются обеспечением новоприбывших жильем, едой и другой помощью, а также добиваются продления государственных программ поддержки.
Одним из последних успехов КУК стало продление программы CUAET и связанных с ней виз, разрешений на работу и обучение. Фактически, с наступлением марта 2025 года срок действия визы для тех, кто впервые приехал в Канаду, истекал бы без возможности продления. По этой причине КУК призвал министра Марка Миллера ввести автоматическое продление визы на три года, соответствующие разрешения на работу и льготы для всех обладателей визы CUAET в Канаде.
После многочисленных обращений администрация согласилась с мнением диаспоры и расширила CUAET, предоставив возможность продления разрешений на учебу и работу для временных жителей из Украины.
Транснациональное измерение этой мобилизации может быть не сразу видно, но именно оно заключается в предвидении украинской диаспоры мер поддержки интеграции перемещенных лиц, которые могут быть экономическим ресурсом как для Украины сейчас, так и для периода постконфликтного восстановления.
Низовой активизм
Низовой активизм - от обращений и петиций до митингов и гуманитарных кампаний - остается основой транснациональной деятельности украинской диаспоры. Это не только практическая помощь, но и попытка изменить восприятие Украины на Западе.
Цель - способствовать утверждению восприятия Украины не как «серой зоны» между Европой и Россией, а как независимого, равноправного участника международных отношений.
В этом смысле украинская диаспора в Канаде выступает как мощный транснациональный игрок, продвигающий новый взгляд на Украину - не как на объект помощи, а как на субъекта, способного противостоять российскому неоимпериализму и играть свою роль в будущем Европы и мира.