Глава МВД о стоимости убежищ: разве человеческая жизнь не стоит одного или четырех процентов от цены квартиры?

В понедельник министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») выступил перед коалицией с докладом о внутренней безопасности. В своем выступлении он уделил особое внимание следующим вопросам: какие трудности стоят перед внутренней системой защиты Эстонии в условиях гибридной войны, почему необходимо строительство убежищ, а также каким образом планируется изменить Закон об оружии.