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Глава МВД о стоимости убежищ: разве человеческая жизнь не стоит одного или четырех процентов от цены квартиры?

Перевод: Ева Ойжинская
Фото статьи

В понедельник министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») выступил перед коалицией с докладом о внутренней безопасности. В своем выступлении он уделил особое внимание следующим вопросам: какие трудности стоят перед внутренней системой защиты Эстонии в условиях гибридной войны, почему необходимо строительство убежищ, а также каким образом планируется изменить Закон об оружии.

В наше время обеспечение безопасности приобретает все большее значение, поэтому все изменения тщательно планируются, а расходы просчитываются заранее. В ближайшие годы система внутренней безопасности Эстонии заметно изменится: она станет более гибкой и многообразной, с учетом особенностей местной инфраструктуры.

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, из военной стратегии восточного соседа можно извлечь много полезного, чтобы соответствующим образом адаптировать и обновить систему внутренней безопасности.

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