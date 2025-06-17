Глава МВД о стоимости убежищ: разве человеческая жизнь не стоит одного или четырех процентов от цены квартиры?

В понедельник министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») выступил перед коалицией с докладом о внутренней безопасности. В своем выступлении он уделил особое внимание следующим вопросам: какие трудности стоят перед внутренней системой защиты Эстонии в условиях гибридной войны, почему необходимо строительство убежищ, а также каким образом планируется изменить Закон об оружии.
В наше время обеспечение безопасности приобретает все большее значение, поэтому все изменения тщательно планируются, а расходы просчитываются заранее. В ближайшие годы система внутренней безопасности Эстонии заметно изменится: она станет более гибкой и многообразной, с учетом особенностей местной инфраструктуры.