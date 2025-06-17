ВЛАДИМИР СВЕТ Дорожный конфликт решается фактами, а не эмоциями

- Решения по организации дорожного движения требуют четких критериев и прозрачных данных.
- Обсуждение, основанное на фактах, способствует снижению смертности на дорогах.
- Снижение скорости в некоторых случаях может повысить пропускную способность улицы.
Темы безопасности дорожного движения и обустройства городской среды все чаще воспринимаются сквозь призму личных убеждений. Один из последних примеров - велодорожка на шоссе Палдиски, которая для многих участников дискуссии стала почти идеологическим символом, отмечает Владимир Свет, член Таллиннского городского собрания и бывший министр инфраструктуры (Социал-демократическая партия).
Чтобы преодолеть тупик и снизить число смертей на дорогах, важно отбросить эмоции и перейти к обсуждению, опирающемуся на факты и данные. Каждый участник дорожного движения имеет право понимать, каким образом конкретные решения сказываются лично на нем.
Я сталкивался с темами безопасности и организации дорожного движения, будучи старейшиной района, вице-мэром Таллинна по вопросам транспорта, а затем и министром инфраструктуры. На всех этих постах я неизменно сталкивался с одной и той же дилеммой. С одной стороны, стояла необходимость внедрения мер, направленных на повышение безопасности и снижение количества ДТП, при поддержке экспертных рекомендаций. С другой - участники движения, в первую очередь водители, воспринимали эти меры как источник новых проблем: ужесточенный контроль, якобы возрастающая опасность, путаница, снижение пропускной способности, навязчивые ограничения скорости.
Как правило, из этого тупика было два пути: либо отказаться от изменений, чтобы не вызывать недовольства у водителей, либо внедрить реформы жестко - с определенным эффектом, но ценой усиления напряженности между разными участниками дорожного движения. Примеры тому - превращение улицы Вана-Каламая в пешеходную зону, изменение схемы движения на улице Нийне и снижение скорости на главных улицах центра города. Складывается впечатление, что спасение жизней и улучшение городской среды неизбежно сопровождаются общественным конфликтом. Но может, все-таки есть иной путь?
Чтобы преодолеть тупик и снизить число смертей на дорогах, важно отбросить эмоции и перейти к обсуждению, опирающемуся на факты и данные.
Я убежден, что он есть. Но лишь в том случае, если мы сможем предельно ясно и открыто обозначить цели каждого изменения и показать, как они повлияют на повседневную жизнь горожан. Необходимо прозрачно разъяснять, по каким критериям принимаются решения в сфере городской и транспортной организации, на каких данных они основаны и каким образом эти данные получаются.
Приведу пример: если на какой-то улице снижается допустимая скорость, необходимо предоставить данные - сколько транспортных средств проходит по этой улице до и после изменения, например, в час пик; как это влияет на продолжительность поездки; какова статистика ДТП и как она может измениться. В зависимости от масштаба и сложности решения этот перечень можно расширить. Для небольших улиц во дворах столь подробное обоснование, возможно, и не требуется, но при изменениях на магистралях оно абсолютно необходимо.
Если бы обсуждение транспортных вопросов строилось на основе объективных данных, необходимые изменения можно было бы внедрять быстрее, а общество воспринимало бы их с большим доверием, понимая их обоснованность и эффективность. Так, например, снижение скорости в сочетании с оптимизацией работы светофоров может не только не снизить, но даже повысить пропускную способность улицы. Взять хотя бы улицу Соо в Пыхья-Таллинне, реконструированную десять лет назад. Почему бы не продвигать подобные решения, опираясь на конкретные показатели и четко сформулированные цели?
Автор этой статьи не исключение и он признает, что не всегда следовал этим же принципам при принятии решений. Однако, наблюдая за общественными спорами вокруг велодорожек, парковочных мест, автобусных полос и сокращения числа ДТП, я прихожу к выводу: чтобы вести конструктивный диалог и уменьшить жалобы на каждый штраф за превышение скорости, необходимо вывести эти обсуждения из политической плоскости и сосредоточиться на данных. Достижение безопасности на дорогах, улучшение городской среды и снижение числа смертей - вполне реально, но для этого нужны разговоры, основанные на фактах и анализе.