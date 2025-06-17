ВЛАДИМИР СВЕТ Дорожный конфликт решается при помощи фактов, а не эмоций

Я убежден, что он есть. Но лишь в том случае, если мы сможем предельно ясно и открыто обозначить цели каждого изменения и показать, как они повлияют на повседневную жизнь горожан. Необходимо прозрачно разъяснять, по каким критериям принимаются решения в сфере городской и транспортной организации, на каких данных они основаны и каким образом эти данные получаются.

Приведу пример: если на какой-то улице снижается допустимая скорость, необходимо предоставить данные - сколько транспортных средств проходит по этой улице до и после изменения, например, в час пик; как это влияет на продолжительность поездки; какова статистика ДТП и как она может измениться. В зависимости от масштаба и сложности решения этот перечень можно расширить. Для небольших улиц во дворах столь подробное обоснование, возможно, и не требуется, но при изменениях на магистралях оно абсолютно необходимо.

Если бы обсуждение транспортных вопросов строилось на основе объективных данных, необходимые изменения можно было бы внедрять быстрее, а общество воспринимало бы их с большим доверием, понимая их обоснованность и эффективность. Так, например, снижение скорости в сочетании с оптимизацией работы светофоров может не только не снизить, но даже повысить пропускную способность улицы. Взять хотя бы улицу Соо в Пыхья-Таллинне, реконструированную десять лет назад. Почему бы не продвигать подобные решения, опираясь на конкретные показатели и четко сформулированные цели?